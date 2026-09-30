POD ZABRANOM VOZIO SA 2,71 PROMIL ALKOHOLA U ORGANIZMU: Određeno zadržavanje vozaču (53) "mercedesa"
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru isključili su iz saobraćaja pedesettrogodišnjeg vozača koji je u Somboru upravljao teretnim vozilom „mercedes” sa 2,71 promil alkohola u organizmu i za vreme trajanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.
Vozaču je, kako navode u PU u Somboru, određeno zadržavanje i protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava.
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