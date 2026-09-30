Nesreće

POD ZABRANOM VOZIO SA 2,71 PROMIL ALKOHOLA U ORGANIZMU: Određeno zadržavanje vozaču (53) "mercedesa"

Ljiljana Preradović

30. 09. 2026. u 12:15

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru isključili su iz saobraćaja pedesettrogodišnjeg vozača koji je u Somboru upravljao teretnim vozilom „mercedes” sa 2,71 promil alkohola u organizmu i za vreme trajanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

ПОД ЗАБРАНОМ ВОЗИО СА 2,71 ПРОМИЛ АЛКОХОЛА У ОРГАНИЗМУ: Одређено задржавање возачу (53) мерцедеса

FOTO:Lj.P.

Vozaču je, kako navode u PU u Somboru, određeno zadržavanje i protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

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