Hapšenja i istraga

PRIVEDENA DVOJICA MALOLETNIKA: Osumnjičeni za paljenje garaže Obilićev venac

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 20:50

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, identifikovali i priveli dva maloletna lica, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

ПРИВЕДЕНА ДВОЈИЦА МАЛОЛЕТНИКА: Осумњичени за паљење гараже Обилићев венац

D.N.

-Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, identifikovali su i priveli dva maloletna lica, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Oni se sumnjiče da su 27. septembra ove godine oko 20.40 časova u Beogradu, u Ulici Obilićev venac, zapalili zaštitnu mrežu na garaži JKP „Parking servis“.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Odeljenja za maloletnike, maloletna lica su saslušana u prisustvu branioca, a krivična prijava će biti prosleđena redovnim putem nadležnom tužilaštvu.

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