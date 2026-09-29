PRIVEDENA DVOJICA MALOLETNIKA: Osumnjičeni za paljenje garaže Obilićev venac

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, identifikovali i priveli dva maloletna lica, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

D.N.

-Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, identifikovali su i priveli dva maloletna lica, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Oni se sumnjiče da su 27. septembra ove godine oko 20.40 časova u Beogradu, u Ulici Obilićev venac, zapalili zaštitnu mrežu na garaži JKP „Parking servis“.

Obilićev Venac.



Gori garaža.

Komentarišu kažu da gori nekakav najlon koji je prebačen preko.



?Ig pic.twitter.com/DflJzwAbdh — ?Patogeni puding? (@PatogeniP) September 27, 2026

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Odeljenja za maloletnike, maloletna lica su saslušana u prisustvu branioca, a krivična prijava će biti prosleđena redovnim putem nadležnom tužilaštvu.