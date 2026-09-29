"PALI" SA 70 KILA DROGE: Uhapšen dvojac na Zrenjaninskom putu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenje za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga, sa Odeljenjem za opservaciju i Odeljenjem za hapšenje, uhapsili su P.K. (40) i N.T. (40) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je u Ulici Zrenjaninski put u kombiju u kojem su se nalazili osumnjičeni, pronašla oko 70 kilograma materije nalik na opojnu drogu kanabis, upakovanu u više paketa.
Pripadnici policije su osumnjičene oborili na pod, potom su ih pretreseli, a onda su im stavili lisice na ruke.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
DETE TROTINETOM UDARILO U AUTOMOBIL: Hitno prevezeno na Tiršovu
29. 09. 2026. u 07:08
VIŠE TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR: Mladići osumnjičeni za držanje 50kg kanabisa u Obrenovcu
28. 09. 2026. u 18:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)