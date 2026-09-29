Nesreće

"BRATE, ZAR JE MORALO OVAKO?" Ovo je Marko (22) koji je poginuo u teškoj nesreći kod Čačka

Jelena Ždralić

29. 09. 2026. u 19:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MESTO Milićevci kod Čačka zavijeno je u crno nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je danas život izgubio mladi di-džej Marko K. (22).

БРАТЕ, ЗАР ЈЕ МОРАЛО ОВАКО? Ово је Марко (22) који је погинуо у тешкој несрећи код Чачка

Foto: Društvene mreže

Vest o ovoj tragediji potresla je porodicu, prijatelje i poznanike, ali i brojne meštane koji su ga poznavali.

Mnogi ne mogu da prihvate da Marka više nema i uveliko se od mladića opraštaju na društvenim mrežama.

- Brate, zar je moralo ovako - jedna je od potresnih poruka uz fotografiju tragično nastradalog mladića.

Podsetimo, do saobraćajne nesreće je došlo kada je mladić, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je automobil sleteo sa puta.

Foto: Društvene mreže

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još nisu poznate.

Dok istraga o nesreći traje, u Milićevcima vladaju muk i neverica.

Meštani za Marka imaju samo reči hvale i ističu da je bio mlad čovek koji je pred sobom imao čitav život.

- Bio je momak za primer, divan dečko. Nije mi jasno šta se dešava, ovo je strašno - kažu ljudi koji su ga poznavali.

Kako navode meštani, Marko je bio vredan i pošten, a povremeno je radio i kao di-džej.

- Bio je dobar dečko, vredan i pošten. Povremeno je radio kao di-džej i puštao muziku. Ovo je ogromna tragedija za njegovu porodicu, ali i za celo mesto - pričaju potreseni meštani.

(Informer)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS U AMERICI! Uhapšen dvostruki NBA šampion zbog nasilja u porodici

HAOS U AMERICI! Uhapšen dvostruki NBA šampion zbog nasilja u porodici