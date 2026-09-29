"BRATE, ZAR JE MORALO OVAKO?" Ovo je Marko (22) koji je poginuo u teškoj nesreći kod Čačka

MESTO Milićevci kod Čačka zavijeno je u crno nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je danas život izgubio mladi di-džej Marko K. (22).

Foto: Društvene mreže

Vest o ovoj tragediji potresla je porodicu, prijatelje i poznanike, ali i brojne meštane koji su ga poznavali.

Mnogi ne mogu da prihvate da Marka više nema i uveliko se od mladića opraštaju na društvenim mrežama.

- Brate, zar je moralo ovako - jedna je od potresnih poruka uz fotografiju tragično nastradalog mladića.

Podsetimo, do saobraćajne nesreće je došlo kada je mladić, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je automobil sleteo sa puta.

Foto: Društvene mreže

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće još nisu poznate.

Dok istraga o nesreći traje, u Milićevcima vladaju muk i neverica.

Meštani za Marka imaju samo reči hvale i ističu da je bio mlad čovek koji je pred sobom imao čitav život.

- Bio je momak za primer, divan dečko. Nije mi jasno šta se dešava, ovo je strašno - kažu ljudi koji su ga poznavali.

Kako navode meštani, Marko je bio vredan i pošten, a povremeno je radio i kao di-džej.

- Bio je dobar dečko, vredan i pošten. Povremeno je radio kao di-džej i puštao muziku. Ovo je ogromna tragedija za njegovu porodicu, ali i za celo mesto - pričaju potreseni meštani.

(Informer)