"BRATE, ZAR JE MORALO OVAKO?" Ovo je Marko (22) koji je poginuo u teškoj nesreći kod Čačka
MESTO Milićevci kod Čačka zavijeno je u crno nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je danas život izgubio mladi di-džej Marko K. (22).
Vest o ovoj tragediji potresla je porodicu, prijatelje i poznanike, ali i brojne meštane koji su ga poznavali.
Mnogi ne mogu da prihvate da Marka više nema i uveliko se od mladića opraštaju na društvenim mrežama.
- Brate, zar je moralo ovako - jedna je od potresnih poruka uz fotografiju tragično nastradalog mladića.
Podsetimo, do saobraćajne nesreće je došlo kada je mladić, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je automobil sleteo sa puta.
Dok istraga o nesreći traje, u Milićevcima vladaju muk i neverica.
Meštani za Marka imaju samo reči hvale i ističu da je bio mlad čovek koji je pred sobom imao čitav život.
- Bio je momak za primer, divan dečko. Nije mi jasno šta se dešava, ovo je strašno - kažu ljudi koji su ga poznavali.
Kako navode meštani, Marko je bio vredan i pošten, a povremeno je radio i kao di-džej.
- Bio je dobar dečko, vredan i pošten. Povremeno je radio kao di-džej i puštao muziku. Ovo je ogromna tragedija za njegovu porodicu, ali i za celo mesto - pričaju potreseni meštani.
(Informer)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)