BROJNE METKE DRŽAO U OSTAVI: Podignuta optužnica za nedozvoljeno držanje municije

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Dragana Z. (60) zbog postojanja opravdane sumnje da je u kući na teritoriji Palilule 24. avgusta ove godine neovlašćeno držao veću količinu municije, ukupno 197 komada metaka.

Foto: MUP

- Postoji opravdana sumnja da je na spratu kuće u ostavi držao dve kutije sa po 50 pištoljskih metaka, jedno plastično pakovanje sa 25 metaka i jedno sa 22 metka, kao i jedan kožni lovački redenik sa 20 lovačkih metaka. U kesi pored municije držao je i tri okvira za pištolj CZ M-70 kalibra 7,65 mm od kojih su dva bila napunjena okvira sa po sedam metaka i jedan prazan okvir. Takođe, u spavaćoj sobi na spratu u ormariću držao je jednu kartonsku kutiju sa 16 komada lovačkih metaka - naveli su iz VJT.