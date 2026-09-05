Nesreće

VOZILO SLETELO S PUTA, MLADIĆ POGINUO NA LICU MESTA: Strašna nesreća u Rabrovcu

V.N.

05. 09. 2026. u 08:48

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TEŠKA saobraćajna nesreća desila se u selu Rabrovac, na lokalnom putu prema Jagnjilu.

ВОЗИЛО СЛЕТЕЛО С ПУТА, МЛАДИЋ ПОГИНУО НА ЛИЦУ МЕСТА: Страшна несрећа у Рабровцу

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Jutros oko 7 sati, sa ovog puta je sletelo vozilo u kojem je bio S. M. (18), i udarilo punom brzinom u betonski stub elektromreže.

Mladić je prilikom udarca ispao iz vozila, teško povređen.

Na lice mesta su odmah izašli pripadnici policije, hitne pomoći i tužilac, ali mogli su samo da konstatuju smrt mladića, koja je nastupila usled veoma teških povreda.

(Telegraf)

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