VOZILO SLETELO S PUTA, MLADIĆ POGINUO NA LICU MESTA: Strašna nesreća u Rabrovcu

TEŠKA saobraćajna nesreća desila se u selu Rabrovac, na lokalnom putu prema Jagnjilu.

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Jutros oko 7 sati, sa ovog puta je sletelo vozilo u kojem je bio S. M. (18), i udarilo punom brzinom u betonski stub elektromreže.

Mladić je prilikom udarca ispao iz vozila, teško povređen.

Na lice mesta su odmah izašli pripadnici policije, hitne pomoći i tužilac, ali mogli su samo da konstatuju smrt mladića, koja je nastupila usled veoma teških povreda.

(Telegraf)

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