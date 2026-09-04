RADIŠA BLAŽIĆ NASTAVLJA DA SLUŽI KAZNU U "NOVOJ SKELI"? Otac višestrukog ubice iz Dubone premešten iz Zabele
RADIŠA Blažić, otac masovnog ubice Uroša Blažića iz Dubone, pravnosnažno osuđen 20 godina zatvora, premešten je, navodno, iz Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu - Zabela u Kazneno-popravni zavod u Beogradu, poznat kao "Nova Skela". Ovde će, prema nezvaničnim saznanjima, nastaviti da služi zatvorsku kaznu.
Radiša i njegov sin Uroš Blažić, osuđen za ubistvo devetoro mladih i ranjavanje dvanaestoro u selima Malo Orašje i Dubona u 4. maja 2023. godine, nakon izricanja pravnosnažne presude, upućeni su na izdržavanje zatvorskih kazni u požarevački zavod zatvorenog tipa, Zabelu. Od hapšenja do jula 2025. oni su se nalazili u Okružnom zatvoru u Smederevu.
U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde „Novostima“ su rekli da vest o premeštanju Radiše Blažića u beogradski zatvor ne žele da komentarišu.
Radiša Blažić je pravnosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, kao i zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti.
Sud je utvrdio da je Radiša Blažić u svojim kućama u Duboni i Šepšinu neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja, municije, eksplozivnih materija i minsko-eksplozivnih sredstava, i na taj način omogućio da njegov sin dođe do oružja kojim je počinio višestruko ubistvo u dva sela.
U zločinu za koji motiv nikada nije otkriven, Uroš Blažić ubio je u školskom dvorištu u Duboni Dalibora Todorića (25), sestru i brata Kristinu (19) i Milana Panića (22). Kod spomenika „Palih boraca" u Malom Orašju, pucajući u grupu mladih koji su se bezbrižno družili, usmrtio je Marka Mitrovića (18), Aleksandra Mitrovića (17), Nikolu Milića (15), Lazara Milovanovića (20) i Nemanju Stevanovića (21), dok je posle 50 dana u bolnici, od teških rana, preminuo Petar Mitrović (25).
Kao mlađi punoletnik, Uroš Blažić osuđen je na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora, u koju mu je uračunato i vreme provedeno u pritvoru od hapšenja 5. maja 2023.
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