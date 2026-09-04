Hapšenja i istraga

JEDAN PRATIO, DRUGI PUCAO: Određen pritvor dvojici osumnjičenih za učešće ubistvu Novice Eleka

З. К. У.

04. 09. 2026. u 19:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VIŠI sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Nikoli K. (20) i Bojanu S. (23), osumnjičenima za učešće u ubistvu Novice Eleka (45), 29. avgusta u Surčinu.

ЈЕДАН ПРАТИО, ДРУГИ ПУЦАО: Одређен притвор двојици осумњичених за учешће убиству Новице Елека

Foto: "Novosti"/Privatna arhiva

Pritvor im je određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer im preti kazna zatvora duža od 10 godina.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Nikole K. zbog sumnje da je na podmukao način usmrtio Eleka i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju čije držanje nije dozvoljeno građanima, kao i protiv Bojana S., koji mu je, kako se sumnja, pomogao u izvršenju krivičnog dela.

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli K. na teret se stavljaju teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja, a Bojanu S. teško ubistvo u pomaganju, saopšteno je iz Višeg tužilaštva.

Osumnjičeni Nikola K. i Bojan S. saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, gde su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.
Kako je saopšteno iz VJT, sumnje da je 28. avgusta oko 2.30 Bojan S. po prethodnom dogovoru sa Nikolom K. prišao Elekovom "audiju" i ispod prednje desne strane vozila u visini branika postavio uređaj za geografsko lociranje (GPS) i započeo kontrolisanje njegovog kretanja.

Nakon toga je direktnom izvršiocu javljao gde se nalazi oštećeni. Dan kasnije, oko 20.45, osumnjičeni Nikola K. je sačekao Eleka ispred njegove porodične kuće i kada je on izašao iz vozila i nije mogao da očekuje napad, niti da se brani, prišao mu i iz automatske puške marke "hekler" u njegovom pravcu ispalio više projektila. 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OSUĐEN NA 2,8 GODINA ZATVORA: Izrečena presuda zastupniku dva udruženja građana optuženom za zloupotrebu
Suđenja

0 0

OSUĐEN NA 2,8 GODINA ZATVORA: Izrečena presuda zastupniku dva udruženja građana optuženom za zloupotrebu

U POSEBNOM odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, danas je objavljena presuda kojom je Č.Đ. zastupnik i odgovoreno lice udruženja građana "Centar za društveni razvoj solidarnost" i "Udruženje poljoprivreednika Agrobačka", osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica.

04. 09. 2026. u 15:53

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu

Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu