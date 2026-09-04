JEDAN PRATIO, DRUGI PUCAO: Određen pritvor dvojici osumnjičenih za učešće ubistvu Novice Eleka

VIŠI sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Nikoli K. (20) i Bojanu S. (23), osumnjičenima za učešće u ubistvu Novice Eleka (45), 29. avgusta u Surčinu.

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Pritvor im je određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer im preti kazna zatvora duža od 10 godina.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Nikole K. zbog sumnje da je na podmukao način usmrtio Eleka i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju čije držanje nije dozvoljeno građanima, kao i protiv Bojana S., koji mu je, kako se sumnja, pomogao u izvršenju krivičnog dela.

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli K. na teret se stavljaju teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja, a Bojanu S. teško ubistvo u pomaganju, saopšteno je iz Višeg tužilaštva.

Osumnjičeni Nikola K. i Bojan S. saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, gde su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Kako je saopšteno iz VJT, sumnje da je 28. avgusta oko 2.30 Bojan S. po prethodnom dogovoru sa Nikolom K. prišao Elekovom "audiju" i ispod prednje desne strane vozila u visini branika postavio uređaj za geografsko lociranje (GPS) i započeo kontrolisanje njegovog kretanja.

Nakon toga je direktnom izvršiocu javljao gde se nalazi oštećeni. Dan kasnije, oko 20.45, osumnjičeni Nikola K. je sačekao Eleka ispred njegove porodične kuće i kada je on izašao iz vozila i nije mogao da očekuje napad, niti da se brani, prišao mu i iz automatske puške marke "hekler" u njegovom pravcu ispalio više projektila.