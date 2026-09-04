MIHAILA SUD ŠALJE NA LEČENJE: Odluka o Čačaninu (42) optuženom za ubistvo roditelja 2025.
ČAČANIN Mihailo B. (42) proglašen je neuračunljivim, a zbog surovog ubistva svojih roditelja, Mihailo B. (77) i Milice B. (72), koje se dogodilo 17. marta 2025. godine u porodičnom stanu u naselju Ljubić kej, izrečena mu je mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.
Kako je potvrđeno iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku, reč je o krivičnom delu teško ubistvo, koje je, prema utvrđenim činjenicama, počinio upotrebom noža.
Kao što smo već pisali, zločin se dogodio oko 21 sat, a prema informacijama iz istrage, Mihailo B. je nakon dvostrukog ubistva zaključao stan i pobegao. Policija je uspela da ga nađe nekoliko sati kasnije, na Ibarskoj magistrali, oko pet kilometara od Gornjeg Milanovca u pravcu Rudnika, u selu Svračkovci, gde su mu i stavljene lisice.
Prema ranije saopštenim informacijama Višeg javnog tužilaštva u Čačku, on je tokom istrage priznao da je počinio zločin.
Ubodeni po 30 puta
OBDUKCIJOM je utvrđeno da su Jovan i Milica B. preminuli od posledica uboda nožem, a smrtonosne povrede zadobijene su u predelu grudnog koša i srca.
- Tela supružnika su bila bukvalno iskasapljena. Oboje su imali po tridesetak uboda po telu, a najveći broj uboda bio je u predelu grudi i srca, a oštrim predmetom presečeni su im glavni krvni sudovi - rekao je tada izvor upoznat sa istragom.
- Osumnjičeni je u postupku istrage izneo svoju odbranu, kojom prilikom je priznao da je učinio navedeno krivično delo - navedeno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku. - Sada mu je, zbog ubistva oba roditelja, izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, jer je utvrđeno da u trenutku izvršenja krivičnog dela nije bio sposoban da shvati značaj svog postupanja ili da upravlja svojim postupcima, zbog čega mu je umesto klasične krivične sankcije izrečena navedena mera bezbednosti.
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