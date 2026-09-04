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OBIJAO VERSKE OBJEKTE SPC I KRAO NOVAC: Mladiću (25) određeno zadržavanje

Ana Đokić

04. 09. 2026. u 17:44

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PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je u četvrtak, 3. septembra odredilo zadržavanje od 48 sati za N. J. (25) zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo teška krađa.

ОБИЈАО ВЕРСКЕ ОБЈЕКТЕ СПЦ И КРАО НОВАЦ: Младићу (25) одређено задржавање

Foto: Depositphotos/pryzmat

Okrivljeni N. J. je u više navrata obijao verske objekte Srpske pravoslavne crkve i uzimao novac.

Osumnjičeni je prilikom saslušanja, u prisustvu branioca po službenoj dužnosti delimično priznao izvršenje krivičnog dela, pa je dežurni javni tužilac sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podneo predlog za određivanje pritvora, s obzirom da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ponovio krivično delo koje mu je stavljeno na teret.

Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka preduzeti sve potrebne dokazne radnji neophodne za utvrđivanje tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

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