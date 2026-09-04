Hapšenja i istraga

PAO HRVAT SA INTERPOLOVE POTERNICE: Munjevita akcija policije u Ćupriji (FOTO)

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04. 09. 2026. u 20:37

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, u saradnji sa policijskim službenicima PU Jagodina, locirali su i uhapsili na području Ćuprije N. A. A. (1985), državljanina Republike Hrvatske, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Zagreb, zbog izvršenog krivičnog dela iznuda.

ПАО ХРВАТ СА ИНТЕРПОЛОВЕ ПОТЕРНИЦЕ: Муњевита акција полиције у Ћуприји (ФОТО)

foto MUP

N. A. A. će biti priveden Višem sudu u Jagodini na dalju nadležnost.

Ухапшени хрватски држављанинFoto: Фото: Mup

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