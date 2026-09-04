PAO HRVAT SA INTERPOLOVE POTERNICE: Munjevita akcija policije u Ćupriji (FOTO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, u saradnji sa policijskim službenicima PU Jagodina, locirali su i uhapsili na području Ćuprije N. A. A. (1985), državljanina Republike Hrvatske, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Zagreb, zbog izvršenog krivičnog dela iznuda.
N. A. A. će biti priveden Višem sudu u Jagodini na dalju nadležnost.
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