NABAVIO FALSIFIKOVANE NOVČANICE, HTEO DA IH PUSTI U PROMET: U stanu osumnjičenog, osim lažnih para, nađena i droga

POLICIJSKI službenici PU za grad Beograd, Četvrtog odeljenja, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, doneli su rešenje o zadržđavanju B.M. (25), koji se tereti za falsifikovanje novca i neovlašćeno držanje opojnih droga.

Foto: S. J. M.

- Osumnjičeni se tereti da je 12. avgusta u Novom Beogradu, pribavio lažni novac u nameri da ga stavi u opticaj. Naime, on je pribavio od NN osobe 37 lažnih novčanica koje je držao u koverti, na stolu u dnevnoj sobi stana i hteo da ga upotrebi. Takođe, u stanu je imao i manju količinu kanabisa i to 5 elektronskih cigareta u kojima se nalazila gusta, žuta tečnost, zab koju je ustanovljeno da je droga. Osumnjičeni je saslušan u tužilaštvu gde je u potpunosti negirao dela koja mu se stavljaju na teret.

Imajući u vidu da je B.M. ranije osuđivan tužilaštvo je nadležnom sudu podnelo predlog da mu odredi pritvor, kako boravkom na slobodi ne bi ponovio delo.