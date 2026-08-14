NABAVIO FALSIFIKOVANE NOVČANICE, HTEO DA IH PUSTI U PROMET: U stanu osumnjičenog, osim lažnih para, nađena i droga
POLICIJSKI službenici PU za grad Beograd, Četvrtog odeljenja, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, doneli su rešenje o zadržđavanju B.M. (25), koji se tereti za falsifikovanje novca i neovlašćeno držanje opojnih droga.
- Osumnjičeni se tereti da je 12. avgusta u Novom Beogradu, pribavio lažni novac u nameri da ga stavi u opticaj. Naime, on je pribavio od NN osobe 37 lažnih novčanica koje je držao u koverti, na stolu u dnevnoj sobi stana i hteo da ga upotrebi. Takođe, u stanu je imao i manju količinu kanabisa i to 5 elektronskih cigareta u kojima se nalazila gusta, žuta tečnost, zab koju je ustanovljeno da je droga. Osumnjičeni je saslušan u tužilaštvu gde je u potpunosti negirao dela koja mu se stavljaju na teret.
Imajući u vidu da je B.M. ranije osuđivan tužilaštvo je nadležnom sudu podnelo predlog da mu odredi pritvor, kako boravkom na slobodi ne bi ponovio delo.
Preporučujemo
PAS U ZUBIMA DONEO BOMBU DO UKUĆANA: Detalji incidenta na Bežanijskoj kosi
14. 08. 2026. u 18:39
TEŠKO POVREĐEN RADNIK NA GRADILIŠTU: Pao sa kamiona mešalice, istraga u toku
14. 08. 2026. u 18:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)