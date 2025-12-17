OVA ODLUKA POGODIĆE I SRBIJU: Evropski parlament usvojio plan o potpunom ukidanju uvoza ruskog gasa od početka 2028.

EVROPSKI parlament usvojio je danas plan o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do kraja 2027, preneo je Rojters.

FOTO: EU

Za usvajanje plana glasalo je 500 članova parlamenta, ''protiv'' je glasalo njih 120, a njih 30 bilo je uzdržano.

Potrebno je da plan sada i formalno bude odobren na sastanku ministara zemalja članica EU, za koji se očekuje da bude održan početkom sledeće godine.

Prema planu, EU će obustaviti uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) do kraja 2026. godine i gasa iz cevovoda do kraja septembra 2027.

U oktobru ove godine, 12 odsto gasa koji je EU uvozila dolazilo je iz Rusije, što predstavlja veliko smanjenje u odnosu na 45 odsto koliko je EU uvozila pre početka rata u Ukrajini.

Među zemljama koje i dalje uvoze ruski gas su Mađarska, Francuska i Belgija.

Savet Evropske unije usvojio je krajem oktobra predlog uredbe kojom se postepeno ukida uvoz ruskog prirodnog gasa, što predstavlja ključni deo plana REPowerEU za okončanje energetske zavisnosti od Rusije.

Nova pravila predviđaju potpunu zabranu uvoza ruskog gasa, uključujući i LNG, od 1. januara 2028. godine, uz prelazni period za postojeće ugovore.

U odnosu na prvobitni predlog Evropske komisije, Savet je pojednostavio carinske procedure za gas koji nije ruskog porekla.

Za takve isporuke biće potrebna samo potvrda o zemlji porekla, dok će se za ruski gas tokom prelaznog perioda zahtevati detaljnija dokumentacija o ugovoru, količinama i eventualnim izmenama.

Ovakva odluka pogodiće i Srbiju, kao zemlju koja dobija gas iz Rusije preko teritorije zemlje članice Evropske unije, odnosno Bugarske.

Kompanije u Srbiji koje se oslanjaju na posrednike iz EU kao što su distributeri u Mađarskoj ili Bugarskoj mogu imati pristup ruskom gasu još najviše do kraja 2027. godine, ukoliko njihovi partneri u Evropskoj uniji imaju važeće dugoročne ugovore.

(Tanjug)

