ČETVORO POVREĐENIH U NESREĆAMA: Dve osobe su zadobile teže povrede i prevezene su u Urgentni centar
ČETIRI osobe su povređene u četiri odvojene saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu, a na svu sreću nije bilo stradalih, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
U saobraćajnim nesrećama dve osobe zadobile su teže povrede i prevezene su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Tokom noći, ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 103 intervencije od čega je 12 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti poput astmatičara, hipertenzičara, srčanih i onkoloških bolesnika.
(Tanjug)
