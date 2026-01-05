Hapšenja i istraga

PRONAĐENO TELO ŠVAJCARCA U KALUĐERICI: Policija upala u stan i zatekla jeziv prizor - Pored njega se nalazilo ovo

Ana Đokić

05. 01. 2026. u 11:57

TELO tridesetogodišnjeg državljanina Švajcarske pronađeno je u nedelju u stanu u beogradskom naselju Kaluđerica.

Z. Grumić

Telo mladića pronašla je policija u kući u kojoj je boravio sa devojkom.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, prizor koji su zatekli policajci ukazuje na mogućnost predoziranja, s obzirom na to da je na stolu u neposrednoj blizini tela pronađeno nekoliko paketića narkotika.

Iako su dežurne ekipe odmah izašle na teren, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Prve informacije ukazuju da na telu preminulog nema vidljivih povreda koje bi ukazivale na to da je smrt nastupila nasilnim putem ili kao posledica borbe.

- Telo je, po nalogu nadležnog tužilaštva, hitno poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će precizno utvrditi tačan uzrok smrti - navodi izvor blizak istrazi.

Policija je obavila razgovor sa ukućanima i komšijama, a detaljna istraga o poreklu pronađene droge i okolnostima koje su prethodile ovoj tragediji je u toku.

Rezultati toksikološke analize biće ključni za dalji tok postupka.

(Telegraf)

