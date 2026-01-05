Suđenja

PRETIO, PA SILOVAO BIVŠI ŽENU SA KOJOM IMA ČETVORO DECE: Podignuta optužnica protiv napasnika iz Beograda

Ana Đokić

05. 01. 2026. u 13:34

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv D.D. (35) zbog postojanja opravdane sumnje da je 2. februara 2025. godine upotrebom sile i pretnje da će napasti na njen život i telo prinudio na obljubu bivšu vanbračnu partnerku, sa kojom ima četvoro maloletne dece.

ПРЕТИО, ПА СИЛОВАО БИВШИ ЖЕНУ СА КОЈОМ ИМА ЧЕТВОРО ДЕЦЕ: Подигнута оптужница против напасника из Београда

Foto: Depositphotos

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Silovanje.

Tužilaštvo je predložilo sudu da D.D. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

