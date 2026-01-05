HOROR U BEOGRADU! Muškarac se požalio da mu nije dobro, pa par minuta kasnije umro
BEOGRADSKA policija i Hitna pomoć intervenisale su drugog dana Nove godine u jednom sportskom balonu, gde je nakon rekreativne utakmice preminuo tridesetpetogodišnji muškarac.
Tragedija se dogodila 2. januara 2026. godine, kada je muškarac identifikovan kao M. N. (35), bio na terminu za mali fudbal sa svojim prijateljima. Prema rečima očevidaca, utakmica je tekla uobičajeno sve do trenutka kada se M. N. požalio na naglu mučninu i slabost.
Prijatelji su odmah prekinuli igru, pokušali da mu pomognu i dali mu vodu. Odveli su ga do svlačionice kako bi došao do vazduha i odmorio se, ali situacija se dramatično pogoršala. Nesrećni mladić se samo srušio na pod.
Lekari mogli samo da konstatuju smrt
Ubrzo nakon poziva, na lice mesta stigla je ekipa Hitne pomoći. Nažalost, uprkos naporima prisutnih i medicinskog osoblja, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
- Na telu muškarca nije bilo vidljivih tragova nasilja niti bilo kakvih povreda koje bi ukazivale na to da je smrt nastupila kao posledica udarca ili sukoba tokom igre - navodi izvor blizak istrazi.
Obdukcija će utvrditi uzrok
Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu. Naređena je hitna obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok ove iznenadne tragedije.
Iako se pretpostavlja da je reč o srčanom zastoju ili nekom drugom prirodnom uzroku koji je aktiviran fizičkim naporom, zvanične informacije biće poznate tek nakon izveštaja patologa.
Prijatelji preminulog M. N. su u šoku, navodeći da ništa nije ukazivalo na to da mladić ima zdravstvenih problema.
(Telegraf)
Preporučujemo
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)