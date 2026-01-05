UPAO U FRIZERSKI SALON I NASRNUO NOŽEM NA BIVŠU: Stravični detalji - Pokušao da je izbode sečivom od 20 centimetara
ISTRAGA brutalnog napada u beogradskom frizerskom salonu dobila je novi preokret nakon pregleda snimaka sa sigurnosnih kamera.
Video zapisi su potvrdili nezapamćenu dramu, ali su i otkrili da je, pored teško povređenog S.Ć. (51), veliku hrabrost pokazala i sama devojka koja je bila meta napada.
Kamera je zabeležila trenutak borbe za život
Sigurnosne kamere unutar salona zabeležile su svaku sekundu jezivog incidenta. Na snimcima se vidi kako M.R. (37) upada u lokal i kreće direktno ka bivšoj partnerki sa nožem čije je sečivo bilo dugo čak 20 centimetara.
U trenutku kada je nasilnik nasrnuo na nju, kolega S.Ć. je skočio između njih. Dok se on rvao sa pomahnitalim napadačem, devojka je uspela da iskoristi trenutak i, uprkos ogromnom strahu, golim rukama istrgne krvavo sečivo iz ruku nasilnika, sprečivši ga da nanese još teže ili smrtonosne rane.
Heroj pušten na kućno lečenje
Iako su prve informacije ukazivale na to da je S.Ć. životno ugrožen, najnovije vesti iz medicinskih krugova su ohrabrujuće.
On je zadobio tešku ubodnu ranu u predelu ramena.
Nakon hitne obrade i opservacije u Urgentnom centru, lekari su procenili da je njegovo stanje stabilno.
S.Ć. je pušten na kućno lečenje, gde će nastaviti oporavak od povreda i pretrpljenog šoka.
Pronađen nož kojim je napadnuta žena
Policija je tokom uviđaja pronašla i zaplenila nož kojim je izvršen napad. Radi se o sečivu od 20 centimetara koje će, uz snimke sa kamera, biti ključni dokaz protiv M.R. u postupku za pokušaj ubistva.
Tužilaštvo će ove snimke iskoristiti kako bi dokazalo direktnu nameru napadača da usmrti devojku, što dodatno otežava njegov položaj pred zakonom.
Stanari obližnjih zgrada i redovne mušterije salona i dalje su u neverici.
- Kada vidite koliki je to nož bio, jasno vam je da je on došao da je zakolje. Da nije bilo tog čoveka (S.Ć.) i njene prisebnosti da mu otme nož, danas bismo pričali o tragediji kakvu Beograd ne pamti - kaže jedan od očevidaca koji se zatekao ispred salona u trenutku hapšenja.
(Telegraf)
Komentari (0)