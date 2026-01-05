ZADRŽANO 16 VOZAČA ZBOG TEŠKE ILI POTPUNE ALKOHOLISANOSTI: Policija u Subotici izdala 991 prekršajni nalog

NA području Policijske uprave u Subotici, od 29. decembra 2025. godine do 4. januara 2026. godine dogodilo se šest saobraćajnih nesreća. U jednoj saobraćajnoj nesreći jedna osoba je lakše povređena, dok je u pet saobraćajnih nesrteća pričinjena samo materijalna šteta.

G.Šljivić

U navedenom periodu, policija je podnela 102 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 991 prekršajni nalog i iz saobraćaja je isključeno 65 vozača od kojih je za 16 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 10 intervencija.