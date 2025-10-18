NAJNOVIJE INFORMACIJE O POVREĐENIMA KOD SREMSKE MITROVICE: Oglasio se direktor bolnice - 15 radnika spremno za otpust
DIREKTOR Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić izjavio je jutros da se u jedinicama intenzivne nege te bolnice nalazi sedmoro teže povređenih u jučerašnjem udesu autobusa kod Sremske Mitrovice i da je njihovo stanje stabilno, dok je za otpust iz bolnice spremno 15 pacijenata.
- Obišli smo odeljenja opšte hirurgije, gde je utvrđeno da je danas za otpust spremno 13 pacijenata, i odeljenje ortopedije, gde su dva povređena spremna za otpust - rekao je Mirnić za RTS. Podsetio je da je jedna povređena pacijentkinja juče transportovana ka Urgentnom centru Beograd, kao i da je jedna osoba preminula.
Na pitanje sa kakvim povredama su došli pacijenti koji se trenutno nalaze na intenzivnom odeljenju, on je odgovorio da su to uglavnom ortopedske povrede, povrede glave i abdomena. Dodao je da je tokom noći bilo 30 gipsanja, kao i da hirurzi danas rade dodatne dopunske dijagnostike i da se rade dalje kontrole pacijenata.
- Imaćemo u narednim danima nove informacije, a ono što je bitno je da je u jedinici intenzivne terapije svih ovih sedam pacijenata za sada stabilno - rekao je Mirnić.
Upitan kakvi su dalji koraci u lečenju, Mirnić je odgovorio da će verovatno najveći deo pacijenata biti otpušten kući u narednih 48 sati, dok će teže povređeni ostati u bolnici i u narednim danima. On je ovom prilikom zahvalio svim svojim kolegama - od doktora, zdravstvenih radnika do tehničkog osoblja, koji su se angažovali juče posle nesreće.
- Juče su pokazali izuzetan nivo brige i radnog angažovanja, došli su popodne, mi smo u jednom trenutku imali više od 120 medicinskih radnika koji su bili prisutni. Za nešto više od 45 minuta je 39 pacijenata u jednom trenutku zbrinuto, ovde je 61 pacijent pregledan, tako da su najviši nivo odgovornosti juče pokazali - zaključio je Mirnić.
Broj žrtava saobraćajne nesreće koja se juče dogodila na putu između Sremske Mitrovice i Jarka porastao je sinoć na tri.
Do nesreće je došlo kada se autobus koji je prevozio radnike firme "Heltker" (Healthcare) na putu Sremska Mitrovica - Jarak juče oko 14.45 časova prevrnuo, a tom prilikom su na licu mesta poginule dve osobe, dok je povređeno oko 80 osoba, od kojih je 35 hospitalizovano.
