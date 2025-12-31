HAMAS KIPTI OD BESA: Zabrana humanitarnih organizacija u Gazi je nepoštovanje međunarodne zajednice

PALESTINSKAmilitantna grupa Hamas saopštila je danas da namera Izraela da poništi licence za rad više od trideset humanitarnih grupa koje rade u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali predstavlja "ozbiljnu eskalaciju i očigledno nepoštovanje međunarodne zajednice i sistema humanitarnog rada".

AP Photo/Jehad Alshrafi

"Ovo je deo pokušaja okupatora da politizuje rad na pružanju pomoći i pretvori ga u sredstvo ucene protiv našeg palestinskog naroda, koji pati od humanitarne katastrofe, posebno u Pojasu Gaze", navodi se u saopštenju Hamasa, prenosi Al Džazira.

Palestinska grupa je pozvala UN, organizacije za ljudska prava i međunarodnu zajednicu da preduzmu akciju kako bi osudili odluku izraelske vlade i izvršili pritisak na nju i premijera Benjamina Netanjahua "da preokrenu ovu politiku i spreče ih da koriste humanitarnu pomoć kao oružje za gladovanje i produžavanje ljudske patnje našeg palestinskog naroda", što je, kako navode, "jasno kršenje međunarodnog prava".

Međunarodna medicinska organizacija Lekari bez granica pozvala je danas Izrael da joj dozvoli da nastavi rad u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali 2026. godine.

"Pozivamo izraelske vlasti da osiguraju da se Lekari bez granica i druge međunarodne nevladine organizacije registruju u Izraelu kako bi nastavile sa radom na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze 2026. godine", navodi se u saopštenju te organizacije.

Evropska unija je danas upozorila da bi izraelska pretnja da će sprečiti nevladine organizacije da deluju u Pojasu Gaze blokirala isporuku vitalne pomoći razorenom stanovništvu.

Licence 37 međunarodnih nevladinih organizacija koje deluju u Gazi i na Zapadnoj obali ističu 1. januara, jer nisu ispunile stroge nove zahteve za registraciju kod izraelske vlade, kako je propisano uredbom od 1. marta ove godine, saopštilo je sinoć izraelsko Ministarstvo za poslove dijaspore.

U saopštenju se navodi da organizacije koje se suočavaju sa zabranom od 1. januara nisu ispunile nove zahteve za deljenje informacija o svom osoblju, finansiranju i operacijama, prenosi Tajms of Izrael.

Uredba izraelske vlade zahteva od takvih nevladinih organizacija da dostave niz dokumenata o svojoj organizaciji i delovanju, među kojima i spisak svih stranih i palestinskih zaposlenih koji su uključeni u njihovo poslovanje, uključujući njihove pasoše i lične karte, navodi portal.



(Tanjug)