GRADONAČELNIK Žarko Mićin sazvao je hitnu sednicu Gradskog štaba za vanredne situacije, a sve gradske službe su u pripravnosti zbog najavljenih orkanskih udara vetra i nevremena koje je najavljeno za danas u Srbiji.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, u svojstvu komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije, sazvao je danas hitnu, petu vanrednu sednicu Štaba, povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na olujne i orkanske udare zapadnog i severozapadnog vetra, koji se tokom večeri očekuju na području Vojvodine, uključujući i Novi Sad.

Tim povodom, Gradski štab doneo je zaključak kojim se svim javnim i javno-komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad, kao i drugim nadležnim službama, nalaže da preduzmu sve neophodne preventivne mere, obezbede pripravnost zaposlenih i mehanizacije i budu spremni za pravovremeno reagovanje i otklanjanje eventualnih posledica nevremena.

Sve nadležne službe su u stanju pripravnosti

Prema upozorenju RHMZ-a, očekuju se udari vetra brzine od 80 do 110 kilometara na čas, zbog čega je neophodan dodatni oprez. Sve nadležne gradske službe nalaze se u stanju pripravnosti, a Grad Novi Sad je u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom za vanredne situacije u Novom Sadu, Vatrogasno-spasilačkom brigadom i drugim nadležnim institucijama.

Šta građani treba da urade

Grad apeluje na sugrađane da, ukoliko nije neophodno, izbegavaju izlaske i putovanja tokom trajanja najavljenog nevremena. Potrebno je obezbediti predmete na terasama, balkonima i u dvorištima, ne parkirati vozila ispod drveća, građevinskih konstrukcija i reklamnih panoa, kao i izbegavati njihovu neposrednu blizinu zbog opasnosti od pada grana, stabala i drugih predmeta usled snažnih udara vetra.

Građani se pozivaju da prate zvanična upozorenja i preporuke nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno, vodeći računa o sopstvenoj bezbednosti i bezbednosti drugih.

Gradski štab za vanredne situacije nastaviće da prati razvoj vremenske situacije i koordiniše aktivnosti svih nadležnih službi.

Škole obustavljaju nastavu, otkazane predstave

Škole u Novom Sadu masovno otkazuju nastavu zbog najavljenog jakog nevremena, pogledajte u našem odvojenom tekst.

Takođe, otkazana je i predstava opere „Carska nevesta”, koja je bila zakazana za večeras, 19. novembra, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a zbog upozorenja na rizik od jake oluje.

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