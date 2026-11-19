AVIJACIJA, dronovi, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije pogodili su objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

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Ruska vojska je pogodila vojne aerodrome i skladišta bespilotnih letelica i robotskih sistema, skladišta municije i privremena mesta za raspoređivanje ukrajinskih snaga, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.

Jedinice grupe trupa "Sever" poboljšale su svoj taktički položaj. Neprijatelj je u zoni njihove odgovornosti izgubio više od 110 vojnika i sedam vozila.

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta. Tokom proteklog dana neuzralisale su više od 210 vojnika, jedno artiljerisjko oruđe i 16 vozila.

Jedinice grupe "Jug" zauzele su povoljnije linije i položaje. Neutralisale su do 180 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, artiljerijsko oruđe i 28 vozila.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 340 vojnika, sedam oklopnih borbenih vozila, devet vozila i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju dublje u neprijateljsku odbranu, izbacile iz stroja do 210 vojnika i uništile pet vozila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su poboljšale svoj položaj duž linije fronta, neutralisale do 15 vojnika i 17 vozila.

Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su osam vođenih raketa dugog dometa "neptun" i 268 bespilotnih letelica.

(rt.rs)

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