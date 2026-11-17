"PRECIZAN I DIREKTAN" UDAR: Huti tvrde da su napali saudijski naftovod kod Rijada
JEMENSKI Huti saopštili su danas da su lansirali ukupno pet dronova ka dve pumpne stanice na važnom saudijskom naftovodu "Istok–Zapad", u oblasti glavnog grada Saudijske Arabije Rijada.
Portparol vojnog krila Huta Jahja Sari izjavio je da je ova grupa izvela dve vojne operacije protiv pumpnih stanica na naftovodu "Istok–Zapad" u Saudijskoj Arabiji, prenosi Al Džazira.
Prema rečima Sarija, u prvom napadu je sa tri drona gađana deveta pumpna stanica, dok je u drugom napadu, sa dva drona, ciljana osma stanica.
On je naveo da je napad bio "precizan i direktan".
Huti su tokom ovog meseca u više navrata tvrdili da su izveli napade na ovaj naftovod, podseća Rojters i dodaje da i dalje traje sukob između ove militantne grupe i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena.
Nakon što su sukobi na Bliskom istoku poremetili transport nafte kroz moreuz Hormuz, Rijad je preusmerio oko 4 miliona barela sirove nafte dnevno putem naftovoda "Istok–Zapad" ka gradu Janbu, što čini oko 4 odsto ukupne svetske ponude.
Za Saudijsku Arabiju, najvećeg svetskog izvoznika nafte, ovaj naftovod je ublažio posledice zatvaranja Ormuskog moreuza zbog rata.
(Tanjug)
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