DRUGA polovina novembra donosi velike preokrete, a prema simbolici tarota, pojedine znakove Zodijaka očekuju prilike koje bi mogle značajno da promene njihovu finansijsku situaciju. Dok će neki konačno naplatiti trud koji su dugo ulagali, drugima se otvaraju vrata neočekivanih poslovnih ponuda, novca iz prošlosti i prilika koje se ne propuštaju dva puta. Ipak, neće svi imati razloga za slavlje - karte upozoravaju i na nepromišljene poteze, iznenadne troškove i iskušenja koja mogu da isprazne novčanik.

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Astrološka slika druge polovine novembra dodatno pojačava ovu priču. Merkur je krenuo direktno 13. novembra, a istim putem krenula je i Venera, što simbolično označava izlazak iz perioda zastoja u komunikaciji, dogovorima, odnosima i finansijskim pitanjima. Posebno je zanimljiv 16. novembar, kada se Mars i Jupiter susreću u znaku Lava, donoseći snažnu energiju ambicije, hrabrosti i želje za uspehom. Ipak, ova kombinacija upozorava i na preterivanje i prevelika očekivanja.

Pun Mesec u Blizancima 24. novembra mogao bi da donese važne vesti, razgovore i odluke, dok 25. novembra Mars ulazi u Devicu i pažnju preusmerava na praktične poteze, posao i organizaciju. Kraj meseca zato donosi priliku da se velike ideje pretvore u konkretne rezultate.

Tarot za drugu polovinu novembra otkriva kakva se sudbinska finansijska vrata otvaraju pred svakim znakom, ko bi mogao da se obogati zahvaljujući sopstvenom trudu, a kome novac stiže onda kada ga najmanje očekuje.

Ovan - Točak sreće

Ovnovima druga polovina novembra donosi kartu Točka sreće, jedan od najmoćnijih simbola preokreta i neočekivanih prilika. Ono što je do juče delovalo kao zatvoren krug, sada bi moglo da se promeni u njihovu korist. Finansijska situacija dobija novu dinamiku, a posebno su naglašene mogućnosti koje dolaze iznenada - kroz poslovni kontakt, ponudu koju nisu očekivali ili projekat koji je dugo stajao po strani.

Novac bi mogao da stigne iz izvora na koji su gotovo zaboravili. Neki Ovnovi mogli bi da dobiju priliku za dodatnu zaradu, dok će drugi konačno videti rezultate ranijih ulaganja. Ipak, Točak sreće upozorava da sreću ne treba mešati sa nepromišljenim rizikom. Prilika koja se pojavi može biti velika, ali je važno dobro proceniti svaki korak.

Bik - Kralj pentakla

Bikovima se otvara period finansijske stabilizacije, a Kralj pentakla simbolizuje novac koji dolazi kroz odgovornost, iskustvo i mudro upravljanje resursima. Za razliku od znakova koji bi mogli da se iznenade neočekivanim dobitkom, Bikovi imaju priliku da izgrade nešto dugoročno. Poslovni dogovori, pregovori o plati i mogućnost napredovanja dolaze u prvi plan.

Posebno je zanimljivo to što bi pomoć mogla da stigne od osobe koja ima iskustva, uticaj ili mogućnost da im otvori važna vrata. Ne treba da odbijaju savete niti da potcenjuju kontakte koje su ranije ostvarili. Novac neće nužno stići preko noći, ali karte ukazuju na mogućnost da naprave potez koji će im se isplatiti i u narednim mesecima.

Blizanci - As pentakla

Blizanci dobijaju jednu od najlepših finansijskih karata u tarotu - As pentakla. Ona simbolizuje novu priliku, početak koji ima potencijal da donese zaradu i mogućnost da se nešto što je do sada postojalo samo kao ideja pretvori u konkretan izvor prihoda. Druga polovina novembra mogla bi da im donese ponudu za posao, honorarni angažman ili saradnju koja će se pokazati mnogo vrednijom nego što su u početku mislili.Pun Mesec u njihovom znaku 24. novembra dodatno naglašava komunikaciju, informacije i važne odluke. Moguće je da upravo jedan razgovor ili poruka pokrenu čitav niz događaja. Blizanci bi trebalo da obrate pažnju na prilike koje dolaze preko poznanstava, ali i da ne odustaju od svojih ideja samo zato što im se u prvom trenutku čine nedovoljno velikim. Jedan mali početak mogao bi da preraste u ozbiljnu finansijsku priču.

Rak - Devetka pentakla

Rakovi ulaze u period u kojem bi konačno mogli da osete koliko vrede njihov rad, strpljenje i odricanje. Devetka pentakla simbolizuje materijalnu sigurnost, samostalnost i uživanje u plodovima sopstvenog truda. Za mnoge pripadnike ovog znaka druga polovina novembra donosi priliku da poprave finansijsku situaciju, dobiju zasluženu nagradu ili ostvare prihod koji će im omogućiti veću slobodu.

Ova karta posebno je povoljna za Rakove koji rade samostalno, imaju privatni posao ili se bave nečim što zahteva kreativnost i posvećenost. Moguće je da će se trud koji su ulagali iza zatvorenih vrata konačno primetiti. Ipak, karte ih podsećaju da novac ne služi samo za rešavanje obaveza - vreme je da sebi dozvole i poneko zadovoljstvo, bez osećaja krivice.

Lav - Šestica pentakla

Lavovima se otvara mogućnost finansijskog olakšanja, a Šestica pentakla govori o novcu koji dolazi kroz pomoć, podršku, nagradu ili povoljan dogovor. Neki bi mogli da dobiju novac koji im je ranije pozajmljen, drugi pomoć od osobe koja veruje u njihove sposobnosti, dok bi treći mogli da budu nagrađeni za rezultate koje su ostvarili.

Susret Marsa i Jupitera u njihovom znaku 16. novembra dodatno pojačava ambiciju i želju za uspehom. Lavovi će imati više samopouzdanja da traže ono što zaslužuju, ali bi trebalo da pripaze da ne obećaju više nego što mogu da ispune. Šestica pentakla nosi i važnu poruku: novac je najvredniji kada postoji ravnoteža između onoga što dajemo i onoga što dobijamo. Ne treba da finansijski pomažu svima nauštrb sopstvene sigurnosti.

Devica - Osmica pentakla

Device možda neće doživeti spektakularan finansijski preokret preko noći, ali ih očekuje period u kojem se svaki uložen trud može višestruko isplatiti. Osmica pentakla simbolizuje rad, usavršavanje, disciplinu i veštine koje vremenom donose novac. Druga polovina novembra posebno je povoljna za one koji žele da započnu dodatni posao, nauče nešto novo ili ozbiljnije razvijaju projekat koji su do sada odlagali.

Ulazak Marsa u njihov znak 25. novembra mogao bi dodatno da ih podstakne na konkretne poteze. Device će imati više energije da završe obaveze, organizuju finansije i naprave plan za naredni period. Novac dolazi kroz znanje i upornost, a ne kroz slučajnost. Najvažnije je da ne odustanu samo zato što rezultati ne stižu onoliko brzo koliko bi želeli.

Vaga - Dvojka pentakla

Vage će tokom druge polovine novembra morati pažljivo da balansiraju između prihoda i rashoda. Dvojka pentakla ukazuje na promenljivu finansijsku situaciju, više obaveza i potrebu da se istovremeno upravlja različitim izvorima novca. Moguće je da će se pojaviti prilika za dodatni posao, ali i trošak koji nisu planirale.

Dobra vest je da ova karta ne govori o siromaštvu, već o sposobnosti da se pronađe ravnoteža čak i kada okolnosti postanu nepredvidive. Direktno kretanje Venere, njihove vladajuće planete, donosi simboličnu priliku da se poprave odnosi i dogovori koji su ranije bili na čekanju. Vage bi mogle da dobiju odgovor koji su dugo očekivale, ali će morati da budu oprezne sa pozajmicama, kupovinama i obećanjima koja podrazumevaju veće finansijske izdatke.

Škorpija - As pehara

Škorpijama As pehara donosi novu energiju, inspiraciju i mogućnost da se finansijski napredak poveže sa nečim što zaista vole da rade. Ovo nije klasična karta novca, ali u poslovnom otvaranju simbolizuje početak koji donosi zadovoljstvo, kreativnost i osećaj da su konačno na pravom putu. Neki pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju ponudu koja će ih iznenaditi, dok će drugi pronaći način da hobi pretvore u dodatni izvor prihoda.

Druga polovina novembra posebno je važna za Škorpije koje su prethodnih nedelja preispitivale svoje poslovne odluke. Sada bi mogle da dobiju jasniju sliku o tome šta žele i u kom pravcu treba da krenu. Finansijska nagrada možda neće stići odmah, ali se otvara prostor za nešto što bi dugoročno moglo da im donese i novac i zadovoljstvo.

Strelac - Kraljica pentakla

Strelčevima se smeši period u kojem bi konačno mogli da spoje velike planove sa konkretnim finansijskim rezultatima. Kraljica pentakla simbolizuje sigurnost, praktičnost i sposobnost da se novac pametno zaradi, sačuva i uloži. Druga polovina novembra mogla bi da im donese povoljne poslovne razgovore, podršku važne osobe ili priliku da unaprede ono čime se već bave.

Ulazak Sunca u njihov znak 22. novembra dodatno naglašava lične ambicije i želju za novim počecima. Ipak, tarot savetuje da ne troše unapred novac koji još nisu zaradili. Njihova najveća prednost biće sposobnost da prepoznaju šta ima dugoročnu vrednost. Moguće je i da će im neko iz porodice ili bliskog okruženja dati koristan savet koji će se pokazati presudnim za jednu finansijsku odluku.

Jarac - Desetka pentakla

Jarčevi dobijaju kartu koja se u tarotu povezuje sa bogatstvom, porodičnom sigurnošću i dugoročnim materijalnim uspehom. Desetka pentakla nagoveštava mogućnost finansijskog napretka koji ne mora da se odnosi samo na platu ili ličnu zaradu. U fokusu mogu biti porodični novac, zajednička ulaganja, nekretnine, nasledstvo ili rešavanje pitanja koja se dugo prenose sa jedne generacije na drugu.

Druga polovina novembra mogla bi da im donese važan razgovor o novcu ili odluku koja će uticati na njihovu budućnost. Jarčevi koji razmišljaju o pokretanju privatnog posla ili većem ulaganju trebalo bi da sagledaju sve detalje pre nego što se obavežu. Karta je izuzetno povoljna, ali njena najveća poruka jeste da pravo bogatstvo nastaje strpljivo i uz dobre temelje.

Vodolija - Zvezda

Vodolijama se vraća nada da stvari mogu da krenu nabolje, a Zvezda simbolizuje optimizam, nove ideje i prilike koje se pojavljuju onda kada pomisle da su iscrpele sve mogućnosti. Finansijski napredak mogao bi da dođe kroz kreativne projekte, tehnologiju, internet, saradnju sa ljudima iz drugih sredina ili posao koji im omogućava da pokažu svoju originalnost.

Posebno je važno da ne odbacuju ideje koje se razlikuju od uobičajenih poslovnih puteva. Neki bi mogli da dobiju ponudu koja na prvi pogled deluje nesigurno, ali ima potencijal da se razvije u nešto ozbiljno. Ipak, Zvezda ih savetuje da ne žive samo od obećanja. Potrebno je da snove pretvore u konkretan plan i da ne zanemare finansijske detalje.

Ribe - Šestica pentakla

Ribama druga polovina novembra donosi mogućnost da konačno dobiju ono što im je ranije izmicalo. Šestica pentakla simbolizuje pomoć, podršku, nagradu i finansijsko olakšanje. Novac bi mogao da stigne kroz osobu koja im duguje, poslovnu saradnju ili priliku koju će dobiti zahvaljujući nekome ko prepoznaje njihov trud.

Ovo je dobar period za razgovore o plati, honorarima i uslovima rada, ali i za rešavanje finansijskih nesporazuma. Ribe bi mogle da shvate da ne moraju sve same i da prihvatanje pomoći nije znak slabosti. Ipak, karta upozorava da ne budu previše velikodušne prema ljudima koji njihovu dobrotu uzimaju zdravo za gotovo. Važno je da ovog puta prvo zaštite sopstvene interese.

Zaključak: Druga polovina novembra prema simbolici tarota donosi različite finansijske scenarije - od neočekivanih prilika i novih poslovnih početaka do stabilizacije i dugoročnog materijalnog napretka. Ovnovi bi mogli da dožive iznenadni preokret, Blizanci da dobiju priliku koja menja njihove planove, dok Jarčeve očekuje posebno povoljna simbolika kada je reč o porodičnom bogatstvu i sigurnosti. Bikovi i Rakovi imaju priliku da uživaju u rezultatima svog rada, a Vodolije da pronađu novi put do zarade.

(Ona.rs)