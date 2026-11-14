Uhapšeni policajci iz Bora osumnjičeni za mučenje optuženih za smrt Danke Ilić
PRIPADNICI Sektora unutrašnje kontrole MUP-a lišili su slobode sedam policijskih službenika PU u Boru zbog sumnje da su zlostavljali i mučili Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, koji su optuženi za smrt dvogodišnje devojčice Danke Ilić.
Sedmorica osumnjičenih uhapšeni su po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva (VJT), zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u sticaju sa krivičnim delom Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu na štetu S.J. i D.D, dok su bili lišeni slobode zbog sumnje da su lišili života dete D.I. U saopštenju VJT u Nišu navedeno je da je osumnjičenima D.B, M.M, M.R, N.J, S.F, D.P. i G.Ž. iz Bora, koji su privedeni u petak, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti saslušani u tom tužilaštvu.
Dodaje se da je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu u prethodnom periodu izdavao naloge za lišenje slobode svih osumnjičenih zbog navedenih krivičnih dela, ali da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole nisu postupali po nalozima javnog tužioca.
Janković i Dragijević su optuženi da su 26. marta 2024. godine kod Zaječara ubili dvogodišnji devojčicu Danku Ilić. Njima je nedavno počelo suđenje, a oni su negirali krivicu, dok su ranije u policijskoj stanici priznali zločin.
(Tanjug)
Preporučujemo
TEŠKA NOĆ: Muškarac poginuo na Novom Beogradu, žena stradala u Sremčici
14. 11. 2026. u 07:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)