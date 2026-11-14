Hapšenja i istraga

Uhapšeni policajci iz Bora osumnjičeni za mučenje optuženih za smrt Danke Ilić

В.Н.

14. 11. 2026. u 14:04

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PRIPADNICI Sektora unutrašnje kontrole MUP-a lišili su slobode sedam policijskih službenika PU u Boru zbog sumnje da su zlostavljali i mučili Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, koji su optuženi za smrt dvogodišnje devojčice Danke Ilić.

Ухапшени полицајци из Бора осумњичени за мучење оптужених за смрт Данке Илић

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Sedmorica osumnjičenih uhapšeni su po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva (VJT), zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda u sticaju sa krivičnim delom Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu na štetu S.J. i D.D, dok su bili lišeni slobode zbog sumnje da su lišili života dete D.I. U saopštenju VJT u Nišu navedeno je da je osumnjičenima D.B, M.M, M.R, N.J, S.F, D.P. i G.Ž. iz Bora, koji su privedeni u petak, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti saslušani u tom tužilaštvu.

Dodaje se da je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu u prethodnom periodu izdavao naloge za lišenje slobode svih osumnjičenih zbog navedenih krivičnih dela, ali da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole nisu postupali po nalozima javnog tužioca.

Janković i Dragijević su optuženi da su 26. marta 2024. godine kod Zaječara ubili dvogodišnji devojčicu Danku Ilić. Njima je nedavno počelo suđenje, a oni su negirali krivicu, dok su ranije u policijskoj stanici priznali zločin.

(Tanjug)

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