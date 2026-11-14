NEDELJNI KINESKI HOROSKOP U MESECU ZEMLJANE SVINJE: Tigar, Zec i Koza imaju snažnu podršku, dok za Pacova i Zmiju počinju dani opreza

PROČITAJTE kompletnu prognozu za svih 12 znakova kineskog horoskopa, sa posebnim osvrtom na ljubav, posao, novac i zdravlje.

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Za ovu prognozu važno je uzeti u obzir to da prema kineskom solarnom i lunarnom kalendaru, 2026. je godina Vatrenog Konja, dok period od 7. novembra do 6. decembra pripada mesecu Zemljane Svinje (Ji Hai). To je osnova na kojoj se zasniva tumačenje ove nedelje.

PACOV

Godine rođenja: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Nedelja za oprez

Pacov ulazi u nedelju u kojoj će biti važno da ne reaguje impulsivno. Godina Vatrenog Konja već nosi suprotstavljen odnos prema znaku Pacova, a 22. novembar je dodatno dan Konja, što tradicionalno pojačava taj simbolički sukob.

Ljubav: U partnerskim odnosima moguće su razlike u očekivanjima, naročito oko zajedničkih obaveza i novca. Nemojte donositi zaključke na osnovu jedne rasprave. Slobodni Pacovi mogu upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja ili poslovnih kontakata, ali ne treba žuriti sa emotivnim vezivanjem.

Posao: Moguće je povećanje odgovornosti i pritisak da se odluke donesu brzo. Bolje rezultate donose provera informacija, strpljenje i završavanje postojećih obaveza nego pokretanje više novih projekata.

Novac: Izbegavajte rizična ulaganja, pozajmice bez jasnog dogovora i neplanirane kupovine. Posebno obratite pažnju na zajedničke finansije.

Zdravlje: Obratite pažnju na odmor, kvalitet sna i nervnu napetost. Nemojte zanemarivati potrebu za predahom.

Najpovoljniji pristup: Strpljenje, analiza i izbegavanje sukoba.

BIVO

Godine rođenja: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Bivo tokom ove nedelje može se osloniti na disciplinu i praktičnost. Mesec Zemljane Svinje simbolički donosi više prostora za stabilizaciju, ali i potrebu da se ne preuzima previše obaveza odjednom.

Ljubav: Stabilnost je važnija od velikih romantičnih gestova. Zauzeti pripadnici znaka mogu rešiti pitanje koje se duže odlagalo. Slobodni mogu ostvariti kontakt sa osobom koja im odgovara po karakteru, ali odnos će se razvijati postepeno.

Posao: Dobar period za organizaciju, administraciju, planiranje i završavanje započetog. Vaša pouzdanost može biti primećena. Ipak, ne insistirajte da se sve radi isključivo na vaš način.

Novac: Finansijska situacija može ostati stabilna uz kontrolu troškova. Povoljnije je planirati štednju nego ulaziti u neizvesne finansijske aranžmane.

Zdravlje: Potrebno je održavati ravnotežu između rada i odmora. Obratite pažnju na fizičku aktivnost i redovnost svakodnevnih navika.

Najpovoljniji pristup: Postepen napredak i doslednost.

TIGAR

Godine rođenja: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Snažna simbolička podrška

Tigar je jedan od znakova kojima mesec Zemljane Svinje tradicionalno posebno odgovara. Odnos Tigra i Svinje predstavlja šestostruku harmoniju u kineskoj astrologiji. To daje povoljniju simboličku osnovu za saradnju, odnose i pokretanje planova.

Ljubav: Jedna od boljih oblasti tokom ove nedelje. Partnerski odnosi mogu dobiti na bliskosti, a razgovori o budućnosti mogu biti konstruktivni. Slobodni Tigrovi imaju povoljniju simboličku klimu za upoznavanje osobe sa kojom dele slične vrednosti.

Posao: Dobar period za saradnju, pregovore i predstavljanje ideja. Moguće je da vam neko ponudi pomoć ili podršku. Posebno je važno da ne odbacujete tuđe predloge samo zato što se razlikuju od vaših.

Novac: Moguće je poboljšanje kroz zajedničke projekte i saradnju. Ipak, nemojte mešati optimizam sa sigurnom zaradom. Svaki dogovor treba proveriti.

Zdravlje: Održavajte ritam aktivnosti i izbegavajte iscrpljivanje. Prijaju vam boravak u prirodi i kvalitetan odmor.

Najpovoljniji pristup: Saradnja, inicijativa i otvorenost prema novim mogućnostima.

ZEC

Godine rođenja: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Povoljna nedelja

Zec se nalazi u posebno zanimljivom položaju. U kineskoj astrologiji Zec, Svinja i Koza obrazuju jednu od velikih trostrukih harmonija – harmoniju elementa Drveta. Voda Svinje simbolički hrani Drvo, što predstavlja podršku rastu, učenju i razvoju.

Ljubav: Emotivna komunikacija može biti kvalitetnija. Zauzeti mogu lakše prevazići nesporazume, dok slobodni mogu ostvariti poznanstvo koje počinje kroz prijateljstvo, posao ili zajedničke interese. Ne idealizujte osobu koju tek upoznajete.

Posao: Dobar period za učenje, kreativne projekte, dugoročno planiranje i razvijanje profesionalnih veština. Ne morate odmah videti rezultate – važno je da sada postavite dobre temelje.

Novac: Bolji je period za planiranje budućih prihoda nego za očekivanje trenutne finansijske dobiti. Ulaganje u znanje i profesionalni razvoj može imati dugoročnu vrednost.

Zdravlje: Obratite pažnju na stres i potrebu za emocionalnim mirom. Prijaće vam umeren ritam i dovoljno sna.

Najpovoljniji pristup: Razvoj, obrazovanje i negovanje dobrih odnosa.

ZMAJ

Godine rođenja: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Zmaju ova nedelja donosi simboličku priliku za konsolidaciju. Nije toliko naglašeno vreme velikih preokreta koliko vreme vraćanja kontrole nad obavezama i postavljanja realnih ciljeva.

Ljubav: Potrebno je više strpljenja i manje insistiranja na tome da budete u pravu. Zauzeti bi trebalo da obrate pažnju na potrebe partnera. Slobodni mogu obnoviti komunikaciju sa osobom iz prošlosti, ali treba proceniti da li postoji stvarna osnova za novi početak.

Posao: Povoljan trenutak za vraćanje na projekte koji su bili odloženi. Iskoristite iskustvo i kontakte koje već imate. Izbegavajte nepotrebno nadmetanje sa kolegama.

Novac: Finansije zahtevaju racionalnu procenu. Nije preporučljivo donositi velike odluke samo na osnovu obećanja ili očekivanog profita.

Zdravlje: Potrebno je bolje rasporediti energiju. Ne zanemarujte umor i potrebu za redovnim odmorom.

Najpovoljniji pristup: Obnavljanje, stabilizacija i promišljene odluke.

ZMIJA

Godine rođenja: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Nedelja za dodatni oprez

Zmija se nalazi u jednom od zahtevnijih odnosa sa mesecom Svinje. U tradicionalnoj kineskoj astrologiji Zmija i Svinja su u direktnom sukobu (Chong). To simbolički ukazuje na promene, različite interese i potrebu za prilagođavanjem.

Ljubav: Moguća je pojačana osetljivost na partnerove reči i postupke. Nemojte donositi konačne zaključke tokom rasprave. Slobodne Zmije treba da budu oprezne sa osobama koje šalju pomešane signale.

Posao: Moguće su promene planova, dodatni zahtevi ili neslaganja u kolektivu. Pre nego što prihvatite novu odgovornost, proverite sve uslove. Fleksibilnost će biti važnija od tvrdoglavog insistiranja na prvobitnom planu.

Novac: Izbegavajte neproverene investicije, impulsivne kupovine i finansijske dogovore zasnovane na poverenju bez jasnih uslova. Posebno proverite rokove i dokumentaciju.

Zdravlje: Ne dozvolite da napetost utiče na san i svakodnevno funkcionisanje. Ako imate zdravstvene tegobe, oslonite se na medicinski savet, a ne na astrološka tumačenja.

Najpovoljniji pristup: Fleksibilnost, provera činjenica i izbegavanje nepotrebnih rizika.

KONj

Godine rođenja: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Intenzivna nedelja

Konj je vladajući znak 2026. godine. To mu daje poseban značaj, ali ne znači da će svaki period biti jednostavan. Mesec Svinje donosi drugačiju, mirniju energiju od one koju simbolizuje Vatreni Konj. Ove nedelje naglasak je na usklađivanju ambicija sa realnim mogućnostima.

Ljubav: Zauzeti Konji mogu osećati potrebu za većom slobodom i prostorom. Važno je da to objasne partneru, umesto da se povlače ili reaguju nestrpljivo. Slobodni mogu biti privlačni i društveno aktivni, ali ne treba mešati prolaznu privlačnost sa ozbiljnom namerom.

Posao: Ambicija je izražena, ali postoji opasnost od preuzimanja previše zadataka. Dobar je trenutak za predstavljanje ideja i pokretanje razgovora, ali je važno završiti ono što je već započeto.

Novac: Povedite računa o troškovima koji nastaju iz želje za uživanjem, putovanjima ili statusnim stvarima. Ne ulazite u finansijske obaveze bez jasnog plana otplate.

Zdravlje: Obratite pažnju na iscrpljenost i preterivanje u fizičkim aktivnostima. Potreban vam je kvalitetan odmor.

Najpovoljniji pristup: Kontrola energije i racionalno usmeravanje ambicije.

KOZA

Godine rođenja: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Povoljna simbolička osnova

Koza je, uz Tigra i Zeca, među znakovima kojima mesec Svinje pruža povoljnu simboličku podršku. Zajedno sa Svinjom i Zecom čini trostruku harmoniju Drveta. To je tradicionalno povezano sa rastom, podrškom i međuljudskim odnosima.

Ljubav: Jedna od povoljnijih oblasti. Partnerski odnosi mogu postati stabilniji kroz razgovor i zajedničke planove. Slobodne Koze mogu ostvariti poznanstvo preko prijatelja ili društvenih okupljanja. Ipak, ne idealizujte novu osobu.

Posao: Povoljno vreme za timski rad, kreativnost i dogovore. Vaše ideje mogu naići na razumevanje ako ih predstavite jasno i argumentovano. Posebno se ističu poslovi koji zahtevaju saradnju i strpljenje.

Novac: Finansijska situacija može se stabilizovati kroz dobru organizaciju i saradnju. Izbegavajte trošenje iz emotivnih razloga i nepotrebno pomaganje drugima preko sopstvenih mogućnosti.

Zdravlje: Potrebno je održavati ravnotežu između obaveza i opuštanja. Prijaju vam aktivnosti koje smanjuju napetost.

Najpovoljniji pristup: Saradnja, kreativnost i postepeno ostvarivanje ciljeva.

MAJMUN

Godine rođenja: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Oprez u komunikaciji

Majmun tokom ovog perioda treba da obrati pažnju na komunikaciju i razmenu informacija. U tradicionalnom kineskom astrološkom sistemu Majmun i Svinja imaju odnos štete (Hai), koji se povezuje sa nesporazumima, neispunjenim očekivanjima i nedovoljno jasnim dogovorima.

Ljubav: Mogući su nesporazumi zbog neizgovorenih očekivanja. Nemojte testirati partnerovu pažnju ili izazivati ljubomoru. Slobodni Majmuni mogu ostvariti zanimljivo poznanstvo, ali treba da obrate pažnju na doslednost druge osobe.

Posao: Proveravajte informacije i ne oslanjajte se isključivo na usmene dogovore. Posebno budite pažljivi kada je reč o podeli odgovornosti, rokovima i saradnji sa kolegama.

Novac: Ne prihvatajte finansijske ponude bez detaljne provere. Mogući su neplanirani troškovi povezani sa poslom, tehnikom ili svakodnevnim obavezama.

Zdravlje: Potrebno je smanjiti mentalno opterećenje i napraviti jasniju granicu između poslovnog i privatnog vremena.

Najpovoljniji pristup: Jasna komunikacija, dokumentovani dogovori i oprez.

PETAO

Godine rođenja: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Petlu ova nedelja pruža priliku da se više posveti praktičnim pitanjima. Nema posebno naglašenog direktnog sukoba između znaka Petla i meseca Svinje, pa je naglasak na organizaciji, komunikaciji i realnom sagledavanju mogućnosti.

Ljubav: Zauzeti Petlovi trebalo bi da izbegavaju preteranu kritičnost. Sitnice koje inače ne bi predstavljale problem mogu postati povod za raspravu. Slobodni mogu privući pažnju osobe iz poslovnog ili društvenog okruženja.

Posao: Dobar period za precizne zadatke, organizaciju, analizu i rešavanje administrativnih pitanja. Vaša sposobnost da uočite detalje može biti korisna, ali vodite računa da ne kritikujete kolege bez potrebe.

Novac: Povoljnije je srediti budžet, obaveze i postojeće finansijske planove nego rizikovati sa novim ulaganjima. Moguće je pronaći prostor za racionalizaciju troškova.

Zdravlje: Obratite pažnju na svakodnevnu rutinu i kvalitet odmora. Nemojte zanemarivati redovne zdravstvene kontrole.

Najpovoljniji pristup: Organizacija, preciznost i umerenost.

PAS

Godine rođenja: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Pas se tokom ove nedelje nalazi u periodu koji simbolički podstiče odgovornost i preispitivanje prioriteta. Godina Vatrenog Konja tradicionalno je povoljno povezana sa znakom Psa kroz trostruku harmoniju Tigra, Konja i Psa, ali mesečna energija Svinje traži nešto sporiji i promišljeniji pristup.

Ljubav: Zauzeti mogu razgovarati o zajedničkim obavezama, domu i budućnosti. Važno je da ne preuzimate svu odgovornost na sebe. Slobodni mogu biti zainteresovani za osobu koja uliva poverenje, ali će biti potrebno vreme da se odnos razvije.

Posao: Dobar period za dugoročno planiranje, organizaciju i izgradnju profesionalnog poverenja. Moguće je da vam se poveri važniji zadatak. Ne očekujte da se trud odmah materijalizuje u finansijsku korist.

Novac: Stabilnost treba da bude prioritet. Izbegavajte pozajmljivanje većih iznosa i preuzimanje tuđih finansijskih obaveza.

Zdravlje: Održavajte ravnotežu između odgovornosti prema drugima i brige o sebi. Obratite pažnju na umor i redovnost odmora.

Najpovoljniji pristup: Odgovornost, lojalnost i dugoročno planiranje.

SVINjA

Godine rođenja: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Period ličnog preispitivanja

Svinja je znak koji vlada ovim astrološkim mesecom. To joj daje poseban značaj, ali u tradicionalnoj astrologiji ponavljanje sopstvene grane (Hai-Hai) može simbolizovati pojačanu introspekciju, unutrašnje dileme i sklonost preteranom razmišljanju.

Ljubav: Potrebno je izbegavati preterano analiziranje partnerovog ponašanja. Zauzeti mogu ojačati odnos kroz iskren razgovor i zajedničko vreme. Slobodne Svinje treba da budu otvorene za poznanstva, ali da ne očekuju da se sve razvije odmah.

Posao: Dobar period za pripremu, analizu i završavanje postojećih zadataka. Možda nećete odmah videti konkretne rezultate svog rada, ali to ne znači da nema napretka. Nemojte donositi profesionalne odluke iz trenutnog nezadovoljstva.

Novac: Važno je kontrolisati svakodnevne troškove. Posebno izbegavajte kupovine kojima pokušavate da popravite raspoloženje. Povoljan je trenutak za pregled budžeta i planiranje narednog perioda.

Zdravlje: Obratite pažnju na psihičko opterećenje, san i potrebu za povlačenjem iz stresnog okruženja. Ne zanemarujte signale tela.

Najpovoljniji pristup: Samoposmatranje, emocionalna ravnoteža i strpljenje.

(Ona.rs)