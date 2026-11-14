HRVATSKA NA NOGAMA ZBOG JEZIVE SMRTI NA PSIHIJATRIJI: Osam minuta tišine u Zagrebu i Splitu za Periša, građani zahtevaju kazne za odgovorne

U ZAGREBU i Splitu danas su održana mirna okupljanja u znak sećanja na 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru, dok su u Osijeku najavljeni skupovi i akcije podrške porodici preminulog mladića.

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Građani su odali počast Perišu osmominutnom tišinom, zatražili rasvetljavanje okolnosti njegove smrti i utvrđivanje odgovornosti za postupanje prema njemu u psihijatrijskoj ustanovi, prenosi Index.hr.

Na zagrebačkom Cvjetnom trgu, u organizaciji studentske inicijative "Vreme za promene", okupili su se građani koji su želeli da odaju počast Perišu i iskažu solidarnost sa njegovom porodicom. Okupljanje pod nazivom "Osam minuta tišine za Kristiana Josipa Periša" počelo je u 11.50, dok je tačno u podne započela osmominutna tišina. Nakon isteka osam minuta, trg ispunjen građanima odjeknuo je aplauzom.

Okupljeni nisu držali govore niti uzvikivali parole, već su ispred spomenika pesniku Petru Preradoviću palili sveće i lampione i ostavljali cveće. Organizatori su pozvali građane da se pridruže u znak sećanja na mladića, solidarnosti sa njegovim najbližima i zahteva da javnost dobije odgovore o okolnostima njegove smrti. Poručili su da ne žele da Periševo ime postane još jedan slučaj koji će vremenom pasti u zaborav, ističući poruke "Za Kristiana, za istinu i za odgovornost". Osmominutna tišina simbolično je povezana sa snimkom postupanja bolničkog osoblja prema Perišu neposredno pre njegove smrti, koji traje osam minuta. Istovremeno, građani su se okupili i na splitskom Voćnom trgu, gde su skup organizovale građanske inicijative "Zdravi Split" i "Stanari zajedno", prenosi Slobodna Dalmacija.

Trg je bio ispunjen građanima, koji su u podne, u tišini, odali počast preminulom mladiću. Učesnici su palili sveće, a skup je protekao mirno, bez političkih obeležja, govora i javnih obraćanja. Osmominutnom tišinom Splićani su izrazili tugu zbog Periševe smrti, solidarnost sa njegovom porodicom i ogorčenost zbog postupanja u psihijatrijskoj ustanovi u kojoj je preminuo. Organizatori su ukazali na potrebu da se utvrde sve okolnosti događaja i odgovornost nadležnih, uz poruku da tragedija ne sme da se zaboravi i da javnost zaslužuje odgovore.

U Osijeku je podrška zahtevima za odgovornost i promene u zdravstvenom sistemu najavljena kroz više inicijativa, prenosi portal Sib.net. Udruženje "Adela" podržalo je okupljanje koje organizuje Osječanin Viktor Hršak, zakazano za 21. novembar u 18.30 na Trgu slobode.

Organizator je pozvao građane da se pridruže mirnom i dostojanstvenom skupu, odaju počast Perišu i iskažu solidarnost sa njegovom porodicom. Porodica Kristiana Josipa Periša prethodno je saopštila da se ograđuje od drugih najavljenih okupljanja, jer nije njihov organizator i ne preuzima odgovornost za njih. Kao jedini skup iza kojeg stoji, porodica je najavila komemoraciju 21. novembra u 18.30 na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kod Manduševca. Porodica je pozvala građane da na komemoraciju ponesu bele jastuke, kao simboličan protest protiv načina na koji je, prema sumnjama u istrazi, postupano prema Perišu. Oni koji ne mogu da dođu u Zagreb pozvani su da na prozore, balkone ili druga vidljiva mesta okače bele jastučnice i fotografije podele na društvenim mrežama uz oznaku "Nećete nas ugušiti".

Kristian Josip Periš (32), bivši atletičar, diplomirani kineziolog i dugogodišnji trener u paraobaranju ruke, preminuo je 21. oktobra 2026. godine u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru. U ustanovu je prevezen nakon što je njegova porodica zatražila lekarsku pomoć zbog pogoršanja njegovog psihičkog stanja. Zbog okolnosti njegove smrti četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor zbog sumnje na teško ubistvo.

Prema sumnjama istražitelja, tokom postupanja prema Perišu primenjena je prekomerna fizička sila, a istraga treba da utvrdi sve okolnosti i odgovornost uključenih. Slučaj je izazvao i niz promena u rukovodstvu klinike.

Ostavku je podnela direktorka Majda Grah, kao i njena zamenica i pomoćnik direktorke zadužen za medicinske sestre i tehničare, dok su neopozive ostavke podnela i četiri od sedam članova Upravnog veća ustanove, među kojima je i predsednik Mirando Mrsić.