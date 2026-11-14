MALINE I DALJE DRŽE VISOKU CENU: Orasi 1.200, banane 150 dinara - ovo je stanje na pijacama!

PONUDA voća i povrća na zelenim pijacama širom Srbije tokom prve nedelje novembra bila je dobra, ali kupce nisu svuda dočekivale iste cene. Dok se pojedine sezonske kulture prodaju po relativno ujednačenim cenama, kod nekih vrsta voća i povrća razlike između gradova su prilično velike.

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Maline i dalje drže visoku cenu, orasi su među najskupljim proizvodima na tezgama, dok se banane u pojedinim gradovima mogu kupiti i za 150 dinara po kilogramu.

Prema podacima o cenama na zelenim pijacama u Srbiji za period od 2. do 9. novembra, najveće razlike uočavaju se kod grožđa, krušaka, jabuka i citrusnog voća. Istovremeno, ponuda povrća prilagođena je jesenjoj sezoni, a na pojedinim pijacama zabeležena su i značajnija cenovna pomeranja.

Maline i dalje luksuz, orasi prelaze 1.200 dinara

Među voćem koje privlači pažnju kupaca svakako su maline, čija cena u Čačku dostiže čak 600 do 650 dinara za kilogram. Za razliku od njih, banane su znatno pristupačnije, ali i kod njih postoje razlike u zavisnosti od mesta kupovine.

Najniža zabeležena cena banana je 150 dinara u Novom Sadu, dok se u Leskovcu prodaju za 170, a u Čačku za 180 dinara. U Beogradu, na pijaci Skadarlija, cena je 250 dinara, dok na Kaleniću dostiže 280 dinara po kilogramu.

Dunje se u Beogradu prodaju za 300 dinara, dok su u Smederevu zabeležene po ceni od 160 dinara. Na kvantaškim i zelenim pijacama interesantna je i ponuda grožđa. Belo grožđe u Beogradu dostiže 500 dinara, dok se u Čačku prodaje za 150 dinara. Crno grožđe je takođe najskuplje u pojedinim beogradskim prodajnim mestima, gde dostiže 400 dinara, dok je u Loznici zabeležena cena od 350 dinara.

Kada je reč o jabukama, cene zavise od sorte i kvaliteta. Jabuke ajdared u Beogradu dostižu 250 dinara, dok su u Čačku 100 dinara. Delišes zlatni u Beogradu košta 250 dinara, a u pojedinim gradovima cena je oko 130 do 150 dinara. Ostale sorte jabuka u Čačku se prodaju za 100 do 120 dinara, dok u Leskovcu koštaju 100 dinara.

Kivi je među skupljim vrstama voća. U Beogradu dostiže 500 dinara, u Kaleniću 450, a u Čačku 200 dinara. Kruške se u Beogradu prodaju za 250 do 300 dinara, dok su u Leskovcu zabeležene po ceni od 120 dinara.

Orasi su i dalje jedan od najskupljih proizvoda na pijačnim tezgama. Očišćeni koštaju od 1.000 do 1.200 dinara po kilogramu, a najviše cene zabeležene su u pojedinim gradovima centralne Srbije i Beogradu.

Citrusno voće stiže na tezge, cene se razlikuju od grada do grada

Kako se približava zima, sve je veće interesovanje za limun, mandarine, pomorandže i ostalo citrusno voće. Limun se u Beogradu prodaje za 200 do 250 dinara, dok je u Čačku 180, a u Leskovcu 150 dinara. U Šapcu je zabeležena cena od 320 dinara.

Mandarine u Beogradu koštaju od 250 do 350 dinara, dok se u Čačku prodaju za 150 dinara. U Leskovcu dostižu 200, a u Šapcu 350 dinara po kilogramu.

Pomorandže su u Beogradu oko 300 dinara, u Čačku 250, dok se u Leskovcu mogu naći za 150 dinara. Nar je u pojedinim gradovima dostupan po ceni od 250 do 350 dinara.

Povrće u Čačku dobro snabdeveno, u Beogradu cenovne korekcije

Kada je reč o povrću, na zelenoj pijaci u Čačku ponuda je ocenjena kao veoma dobra. Krompir se prodaje za 70 do 80 dinara po kilogramu, paradajz za 150 do 180, dok je kupus od 50 do 60 dinara. Šargarepa košta od 100 do 120 dinara, a šampinjoni od 380 do 400 dinara. Paprika, u zavisnosti od sorte i kvaliteta, dostiže cenu od 100 do 180 dinara.

Na beogradskoj pijaci Skadarlija zabeležene su brojne promene cena. Pojeftinili su blitva, karfiol, kelj, paškanat, koren peršuna, patlidžan i zelena salata. S druge strane, poskupeli su babura, paradajz, praziluk, rotkvice i tikvice.

I na jugu Srbije ponuda je bila raznovrsna. U Leskovcu su na zelenoj pijaci poskupeli tikvice i spanać, dok je karfiol nastavio da pojeftinjuje. Na kvantašu su više cene zabeležene kod crnog luka i spanaća, dok je beli luk pojeftinio. I karfiol je nastavio silazni cenovni trend, a u ponudi su se pojavile i rotkvice.

Kada je reč o voću u Leskovcu, na zelenoj pijaci pojeftinili su limun i pomorandže, dok se pojavio i kivi. Na kvantašu su, međutim, značajno poskupeli kivi, grožđe i kruške. Jeftiniji su bili ananas, limun i mandarine, dok je nar nastavio da pojeftinjuje. U ponudi su se pojavile i prve količine grejpfruta.

Iako je jesenja ponuda na većini pijaca stabilna i dobra, cenovne razlike pokazuju da kupci i dalje mogu značajno da uštede ako uporede cene na tezgama. Posebno kada je reč o voću koje se uvozi ili čija ponuda zavisi od sezone, razlike između gradova i prodajnih mesta ostaju velike.

(STIPS)