HAPŠENJE NA GRADINI: U kamionu sakriveni auto-delovi

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici MUP, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije uhapsili su državljanina Turske P. S. (59) zbog krijumčarenja.

Foto: Vyacheslav Saltayev/Alamy/Profimedia

Akciju je izvedena po nalogu po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu. Turčin se sumnjiči da je na Graničnom prelazu Gradina, u nameri da izbegne mere carinskog nadzora i bez prijavljivanja carinskim organima, pokušao u Srbiju da prokrijumčari veću količinu auto-delova sakrivenih u fabričkim šupljinama teretnog vozila, turskih registarskih oznaka, kojim je upravljao.

P. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.