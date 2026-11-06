Hapšenja i istraga

HAPŠENJE NA GRADINI: U kamionu sakriveni auto-delovi

Zagorka Knežević Uskoković

06. 11. 2026. u 15:06

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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici MUP, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije uhapsili su državljanina Turske P. S. (59) zbog krijumčarenja.

ХАПШЕЊЕ НА ГРАДИНИ: У камиону сакривени ауто-делови

Foto: Vyacheslav Saltayev/Alamy/Profimedia

Akciju je izvedena po nalogu  po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu. Turčin se  sumnjiči da je na Graničnom prelazu Gradina, u nameri da izbegne mere carinskog nadzora i bez prijavljivanja carinskim organima, pokušao u Srbiju da prokrijumčari veću količinu auto-delova sakrivenih u fabričkim šupljinama teretnog vozila, turskih registarskih oznaka, kojim je upravljao.

P. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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