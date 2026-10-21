Hapšenja i istraga

„PRIPREME ZA RAT“ PRED IZBORE U SRBIJI: Uhapšen ultradesničar, sumnjiči se da je obučavao boksere za obračune sa policijom (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 11:27

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POLICIJSKI službenici uhapsili su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Zemunca Srđana Ilića jer je organizovao i obučavao veći broj lica za izazivanje nasilja na dan i nakon izbora koji se održavaju 25. oktobra 2026. godine.

„ПРИПРЕМЕ ЗА РАТ“ ПРЕД ИЗБОРЕ У СРБИЈИ: Ухапшен ултрадесничар, сумњичи се да је обучавао боксере за обрачуне са полицијом (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Od dobro obaveštenog izvora saznajemo da je Ilić poznat bezbednosnim krugovima po ekstremizmu i da je aktivista ultradesničarske organizacije "Narodne patrole".

Ovaj Zemunac bio je zadužen za obuku tzv. mobilnih timova koje bi činili bokseri spremni za fizički obračun sa neistomišljenicima i policijom na ulicama glavnog grada, rekao je naš izvor.

Sam Ilić pomenute aktivnosti izjednačava sa "pripremanjem rata", preneo je naš izvor.

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