„PRIPREME ZA RAT“ PRED IZBORE U SRBIJI: Uhapšen ultradesničar, sumnjiči se da je obučavao boksere za obračune sa policijom (VIDEO)

POLICIJSKI službenici uhapsili su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Zemunca Srđana Ilića jer je organizovao i obučavao veći broj lica za izazivanje nasilja na dan i nakon izbora koji se održavaju 25. oktobra 2026. godine.

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Od dobro obaveštenog izvora saznajemo da je Ilić poznat bezbednosnim krugovima po ekstremizmu i da je aktivista ultradesničarske organizacije "Narodne patrole".

Ovaj Zemunac bio je zadužen za obuku tzv. mobilnih timova koje bi činili bokseri spremni za fizički obračun sa neistomišljenicima i policijom na ulicama glavnog grada, rekao je naš izvor.

Sam Ilić pomenute aktivnosti izjednačava sa "pripremanjem rata", preneo je naš izvor.