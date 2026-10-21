HAPŠENJE U NOVOM SADU: Regrutovao ljude i nabavljao oružje za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom 25. oktobra! (VIDEO)
KAKO nezvanično saznajemo, u Novom Sadu uhapšeno je više članova kriminalne grupe koju predvodi 28-osmogodišnji narko diler Marko Vein, koji je u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude koji će biti pod njegovom komandom i nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom!
Vein je, kako saznajemo, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, kako saznajemo, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.
Takođe je najavljivao da će sa svojom ekipom pod “punom ratnom opremom” opremljenu motkama, fantomkama, bakljama i noževima sa 15-20 kola, biti u štekovima i po stanovima, i da će na poziv onih koji stoje iza Studentske liste krenuti u akciju, navodeći: "ulećemo, čistimo sve”.
U više razgovora je pričao kako će biti krvoprolića i da će biti mrtvih u sukobima.
Uskoro opširnije
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