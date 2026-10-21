Hapšenja i istraga

"NOVOSTI" SAZNAJU: U Kraljevu uhapšen muškarac zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja 25. oktobra!

В.Н.
V.N.

21. 10. 2026. u 08:56

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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu policijski službenici PU za grad Kraljevo uhapsili su M.A. iz Vrnjačke Banje.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: У Краљеву ухапшен мушкарац због позивања на насилну промену уставног уређења 25. октобра!

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Uhapšen je zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i planova za učešće u nemirima u Beogradu na izborni dan 25. oktobra, saznaju "Novosti". 

Policija je prethodno izvršila pretres objekata i vozila osumnjičenog.

Uskoro opširnije

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