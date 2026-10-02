UŽAS U VINČI: Automobilom uleteo u decu, gledao ih kako leže na putu, pa punim gasom pobegao - Policija odmah reagovala
SINOĆ je došlo do stravične saobraćajne nesreće u beogradskom naselju Vinča, kada je vozač "golfa" kolima uleteo u grupu dece osnovnoškolskog uzrasta i tom prilikom oborio troje.
Beogradska policija u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom identifikovala je i lišila slobode J. B. (23), vozača "golfa" koji je sinoć napravio karambol na raskrsnici Smederevskog puta i Ulice profesora Vasića u Vinči, piše Telegraf.
Naime, na društvenim mrežama objavljen je snimak incidenta koji jasno pokazuje trenutke udesa koji je nesumnjivo napravio traumu deci, a potencijalno i fizički povredio jedno ili nekoliko njih.
Sigurnosna kamera zabeležila je kako je grupa mališana stajala uz ulicu, a potom potrčala da istu i pređe, međutim u tom momentu većom brzinom na decu naleće crni automobil.
Neki uspevaju da izbegnu udarac, drugi su se rastrčali, ali neko ostaje i na podu ispred vozila.
Ono što je dodatno užasavajuće ogleda se u činjenici da je osoba za volanom sačekala tek toliko da se mališani podignu sa asfalta pre nego što je dodala gas i odvezla se u nepoznatom smeru.
- Ovaj užasan događaj se dogodio na izlazu iz Vinče u pravcu Smederevskog puta. Rečeno mi je da je bio sinoć 01. oktobra. Udariti grupu dece automobilom i otići nakon toga?! Hej grupu dece!!! - navedeno je u opisu snimka.
Na društvenim mrežama pojavile su se i informacije da su vozilom udarena dvojica braće, a da očevici tvrde da je vozač automobilom ušao u suprotnu traku, tako i da je prošao kroz crveno svetlo, ali ti navodi još nisu potvrđeni.
Jedan dečak u bolnici
Nakon udesa, jedno dete je vozilom Hitne pomoći hitno prevezeno u dežurnu zdravstvenu ustanovu. Prema informacijama do kojih je došao naš portal, u bolnicu je primljen dečak kome su, srećom u velikoj nesreći, konstatovane lake telesne povrede, dok se zdravstveno stanje ostale dece prati.
Osumnjičenom J. B. (23) , navodno, na teret se stavljaju teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kao i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Očekuje se da u zakonskom roku bude priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.
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