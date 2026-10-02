Košarka

ABA liga objavila listu sudija: Pravdu će deliti 31 arbitar, nema niko iz Srbije i Hrvatske

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

02. 10. 2026. u 19:35

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POČELA je nova sezone ABA lige, a konačno se znaju i ko će suditi u ovom takmičenju.

АБА лига објавила листу судија: Правду ће делити 31 арбитар, нема нико из Србије и Хрватске

FOTO: Katarina Mihajlović

Novi komesar, Migel Anhel Perez je obelodanio listu od 31 arbitra. Posebno je zanimljivo to što nema nijednog srpskog i hrvatskog sudije.

Takođe, interesantno je da su tu sudije iz Kolumbije, Bugarske, Švedske...  Najviše delilaca pravde je iz Crne Gore, čak deset, šest dolazi iz Severne Makedonije, trojica iz Bosne i Hercegovine, dok su iz Slovenije i Poljske dva arbitra.

Vredi pomenuti i da će jedna dama suditi ove sezone u ABA ligi. U pitanju je Poljakinja Silvija Aleksandra Zbikovska.

Lista sudija u ABA ligi:

Austrija
Peter Gačić

Bosna i Hercegovina

Haris Bijedić
Milan Danilović
Nikola Domazet

Bugarska
Mohamed Amzad Hoder Al Kurdi

Kolumbija
Karlos Havijer Duenjas Urego

Nemačka
Hakan Senkesen

Italija
Kristijan Kalabreze

Crna Gora

Bojan Popović
Igor Janjušević
Jovan Vujović
Kenan Gušmirović
Lazar Ćetković
Lazar Knežević
Milosav Kaluđerović
Miodrag Lakićević
Sead Babić
Stefan Vuković

Severna Makedonija
Boro Antovski
Igor Temelkov
Mario Mađoski
Petar Petrovski
Stefan Ristovski
Vladimir Mihajlović

Poljska
Robert Mordal
Silvija Aleksandra Zbikovska

Rumunija
Oktavijan Goina

Slovačka
Vladimir Karnaj

Slovenija

Benis Ćehić
Tadej Venta

Švedska
Aleksander Milan Šešević

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