ABA liga objavila listu sudija: Pravdu će deliti 31 arbitar, nema niko iz Srbije i Hrvatske
POČELA je nova sezone ABA lige, a konačno se znaju i ko će suditi u ovom takmičenju.
Novi komesar, Migel Anhel Perez je obelodanio listu od 31 arbitra. Posebno je zanimljivo to što nema nijednog srpskog i hrvatskog sudije.
Takođe, interesantno je da su tu sudije iz Kolumbije, Bugarske, Švedske... Najviše delilaca pravde je iz Crne Gore, čak deset, šest dolazi iz Severne Makedonije, trojica iz Bosne i Hercegovine, dok su iz Slovenije i Poljske dva arbitra.
Vredi pomenuti i da će jedna dama suditi ove sezone u ABA ligi. U pitanju je Poljakinja Silvija Aleksandra Zbikovska.
Lista sudija u ABA ligi:
Austrija
Peter Gačić
Bosna i Hercegovina
Milan Danilović
Nikola Domazet
Bugarska
Mohamed Amzad Hoder Al Kurdi
Kolumbija
Karlos Havijer Duenjas Urego
Nemačka
Hakan Senkesen
Italija
Kristijan Kalabreze
Crna Gora
Igor Janjušević
Jovan Vujović
Kenan Gušmirović
Lazar Ćetković
Lazar Knežević
Milosav Kaluđerović
Miodrag Lakićević
Sead Babić
Stefan Vuković
Severna Makedonija
Boro Antovski
Igor Temelkov
Mario Mađoski
Petar Petrovski
Stefan Ristovski
Vladimir Mihajlović
Poljska
Robert Mordal
Silvija Aleksandra Zbikovska
Rumunija
Oktavijan Goina
Slovačka
Vladimir Karnaj
Slovenija
Tadej Venta
Švedska
Aleksander Milan Šešević
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