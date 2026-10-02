ABA liga objavila listu sudija: Pravdu će deliti 31 arbitar, nema niko iz Srbije i Hrvatske

POČELA je nova sezone ABA lige, a konačno se znaju i ko će suditi u ovom takmičenju.

FOTO: Katarina Mihajlović

Novi komesar, Migel Anhel Perez je obelodanio listu od 31 arbitra. Posebno je zanimljivo to što nema nijednog srpskog i hrvatskog sudije.

Takođe, interesantno je da su tu sudije iz Kolumbije, Bugarske, Švedske... Najviše delilaca pravde je iz Crne Gore, čak deset, šest dolazi iz Severne Makedonije, trojica iz Bosne i Hercegovine, dok su iz Slovenije i Poljske dva arbitra.

Vredi pomenuti i da će jedna dama suditi ove sezone u ABA ligi. U pitanju je Poljakinja Silvija Aleksandra Zbikovska.

Lista sudija u ABA ligi:

Austrija

Peter Gačić

Bosna i Hercegovina



Milan DanilovićNikola Domazet

Bugarska

Mohamed Amzad Hoder Al Kurdi

Kolumbija

Karlos Havijer Duenjas Urego

Nemačka

Hakan Senkesen

Italija

Kristijan Kalabreze

Crna Gora



Igor JanjuševićJovan VujovićKenan GušmirovićLazar ĆetkovićLazar KneževićMilosav KaluđerovićMiodrag LakićevićSead BabićStefan Vuković

Severna Makedonija

Boro Antovski

Igor Temelkov

Mario Mađoski

Petar Petrovski

Stefan Ristovski

Vladimir Mihajlović

Poljska

Robert Mordal

Silvija Aleksandra Zbikovska

Rumunija

Oktavijan Goina

Slovačka

Vladimir Karnaj

Slovenija



Tadej Venta

Švedska

Aleksander Milan Šešević

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