Budva čeka šampione: Osam srpskih aduta u Evropskom ringu
Svečano je u Budvi otpočelo Evropsko prvenstvo za juniore i juniorke u Boksu za učesnike do 17 godina.
Na prvenstvu kontinenta učestvovaće 495 takmičara iz 40 zemalja.
Srbiju će na kontinentalnom šampionatu predstavljati osmoro boksera i bokserki – šest u muškoj i dve u ženskoj konkurenciji.
U muškoj konkurenciji boje Srbije braniće Ognjen Staletović u kategoriji do 52 kg, Sergej Milošević do 60 kg, Strahinja Filić do 63 kg, Dušan Nekić do 66 kg, Luka Milenković do 75 kg i Andrija Trajković do 80 kg.
U ženskoj konkurenciji Srbiju će predstavljati Jana Nataroš u kategoriji do 50 kg i Jovana Damjanović do 60 kg.
Mušku reprezentaciju predvodi selektor mlađih selekcija Srpskog bokserskog saveza Igor Rogić, dok će o srpskim reprezentativkama brinuti njihovi klupski treneri Predrag Ranković i Petar Damjanović.
Ovo Evropsko prvenstvo ima poseban značaj jer je prvo izdanje šampionata u ovom uzrastu pod ingerencijom Evropskog boksa (European Boxing), odnosno indirektno Svetskog boksa (World Boxing).
Srpski reprezentativci u Budvu dolaze sa dobrim rezultatima sa međunarodnih turnira. Andrija Trajković nedavno je osvojio zlatnu medalju na turniru u Španiji, dok je Jovana Damjanović na turniru u poljskim Glivicama stigla do srebrnog odličja.
RASPORED MEČEVA SRPSKIH REPREZENTATIVACA
3. oktobar
• 14.00 – Dušan Nekić, do 66 kg, protiv Temura Pavliašvilija (Gruzija)
• 14.00 – Luka Milenković, do 75 kg, protiv Mihalija Danila (Ukrajina)
• 18.00 – Sergej Milošević, do 60 kg, protiv Jaroslava Sljapeca (Belorusija)
4. oktobar
• 14.00 – Jana Nataroš, do 50 kg, protiv Anastasije Džolohave (Gruzija)
• 18.00 – Jovana Damjanović, do 60 kg, protiv Gabriele Knežević (Hrvatska)
• 18.00 – Andrija Trajković, do 80 kg, protiv Jakova Nemeta (Hrvatska)
5. oktobar
• 18.00 – Strahinja Filić, do 63 kg, protiv Nikoloza Hizanišvilija (Gruzija)
- Srpska reprezentacija u Budvi nastupiće sa jasnim ciljem da dostojno predstavi naš boks na prvom Evropskom prvenstvu ovog uzrasta pod novim kontinentalnim okvirom, a mlade nade srpskog boksa imaće priliku da se u konkurenciji najboljih evropskih takmičara bore za najviša odličja - poručuili su iz Bokserskog saveza.
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