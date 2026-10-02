Budva čeka šampione: Osam srpskih aduta u Evropskom ringu

Svečano je u Budvi otpočelo Evropsko prvenstvo za juniore i juniorke u Boksu za učesnike do 17 godina.

FOTO: P. Ranković

Na prvenstvu kontinenta učestvovaće 495 takmičara iz 40 zemalja.

Srbiju će na kontinentalnom šampionatu predstavljati osmoro boksera i bokserki – šest u muškoj i dve u ženskoj konkurenciji.

U muškoj konkurenciji boje Srbije braniće Ognjen Staletović u kategoriji do 52 kg, Sergej Milošević do 60 kg, Strahinja Filić do 63 kg, Dušan Nekić do 66 kg, Luka Milenković do 75 kg i Andrija Trajković do 80 kg.

U ženskoj konkurenciji Srbiju će predstavljati Jana Nataroš u kategoriji do 50 kg i Jovana Damjanović do 60 kg.

Mušku reprezentaciju predvodi selektor mlađih selekcija Srpskog bokserskog saveza Igor Rogić, dok će o srpskim reprezentativkama brinuti njihovi klupski treneri Predrag Ranković i Petar Damjanović.

Ovo Evropsko prvenstvo ima poseban značaj jer je prvo izdanje šampionata u ovom uzrastu pod ingerencijom Evropskog boksa (European Boxing), odnosno indirektno Svetskog boksa (World Boxing).

Srpski reprezentativci u Budvu dolaze sa dobrim rezultatima sa međunarodnih turnira. Andrija Trajković nedavno je osvojio zlatnu medalju na turniru u Španiji, dok je Jovana Damjanović na turniru u poljskim Glivicama stigla do srebrnog odličja.

RASPORED MEČEVA SRPSKIH REPREZENTATIVACA

3. oktobar

• 14.00 – Dušan Nekić, do 66 kg, protiv Temura Pavliašvilija (Gruzija)

• 14.00 – Luka Milenković, do 75 kg, protiv Mihalija Danila (Ukrajina)

• 18.00 – Sergej Milošević, do 60 kg, protiv Jaroslava Sljapeca (Belorusija)

4. oktobar

• 14.00 – Jana Nataroš, do 50 kg, protiv Anastasije Džolohave (Gruzija)

• 18.00 – Jovana Damjanović, do 60 kg, protiv Gabriele Knežević (Hrvatska)

• 18.00 – Andrija Trajković, do 80 kg, protiv Jakova Nemeta (Hrvatska)

5. oktobar



• 18.00 – Strahinja Filić, do 63 kg, protiv Nikoloza Hizanišvilija (Gruzija)

- Srpska reprezentacija u Budvi nastupiće sa jasnim ciljem da dostojno predstavi naš boks na prvom Evropskom prvenstvu ovog uzrasta pod novim kontinentalnim okvirom, a mlade nade srpskog boksa imaće priliku da se u konkurenciji najboljih evropskih takmičara bore za najviša odličja - poručuili su iz Bokserskog saveza.