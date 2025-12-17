"PALI" PERAČI PARA: Otvorila račun u inostranstvu na tuđi pasoš

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su M. A. (33) i S. H. (58) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca.

Foto: Unsplash

Sumnja se da je M. A. koristeći pasoš druge osobe, otvorila račun u inostranstvu, preko kojeg je, u dogovoru sa I. J. iz Beograda i S. H. vršila prenose novca za koji je znala da potiče iz kriminalne delatnosti.

Tokom oktobra 2021. godine M. A je, kako se sumnja, izvršila krivično delo pranje novca uslužno za druga lica, zadržavajući za sebe proviziju od 10 posto opranog novca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Krivična prijava podneta je i protiv I. J, koji se trenutno nalazi u bekstvu i za kojim se intenzivno traga.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenje za borbu protiv korupcije nastavlja rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.