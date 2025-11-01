Hapšenja i istraga

PRED PUNIM KAFIĆEM NAPASTVOVAO MALOLETNICU: Policija ga ovde pronašla

V.N.

01. 11. 2025. u 11:24

N. I. (35) uhapšen je 29. oktobra, nakon što je policija tragala za njim zbog sumnje da je počinio krivično delo polno uznemiravanje.

ПРЕД ПУНИМ КАФИЋЕМ НАПАСТВОВАО МАЛОЛЕТНИЦУ: Полиција га овде пронашла

Foto: B. G.

Naime, on je dan ranije došao u kafić u Mladenovcu u kom je sedela maloletnica (17), prišao joj i sve vreme je pred gostima i osobljem lokala neprimereno dodirivao i uznemiravao, da bi je naposletku poljubio i pobegao.

Tinejdžerka je bila izuzetno uznemirena, te su ljudi u kafiću pozvali policiju i za njim je raspisana potraga.

Policija je N. I. pronašla juče u njegovoj kući u Duboni, a prilikom pretresa pronađena je puška.

On je juče saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvo u Mladenovcu na okolnosti izvršenja krivičnog dela polno uznemiravanje.

(Informer)

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)