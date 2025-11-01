PRED PUNIM KAFIĆEM NAPASTVOVAO MALOLETNICU: Policija ga ovde pronašla
N. I. (35) uhapšen je 29. oktobra, nakon što je policija tragala za njim zbog sumnje da je počinio krivično delo polno uznemiravanje.
Naime, on je dan ranije došao u kafić u Mladenovcu u kom je sedela maloletnica (17), prišao joj i sve vreme je pred gostima i osobljem lokala neprimereno dodirivao i uznemiravao, da bi je naposletku poljubio i pobegao.
Tinejdžerka je bila izuzetno uznemirena, te su ljudi u kafiću pozvali policiju i za njim je raspisana potraga.
Policija je N. I. pronašla juče u njegovoj kući u Duboni, a prilikom pretresa pronađena je puška.
On je juče saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvo u Mladenovcu na okolnosti izvršenja krivičnog dela polno uznemiravanje.
(Informer)
