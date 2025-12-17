ZA NAJMLAĐE: Saša Matić donirao sredstva Odeljenju za dečiju onkologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu Kliničkog centra Vojvodine (FOTO)
POSLE spektakularnog solističkog koncerta održanog 15. novembra, u novosadskom „Spensu“, folk zvezda Saša Matić ispunio je obećanje koje je tada dao publici i lekarskom timu, da će pružiti konkretnu i dragocenu pomoć deci koja se leče na Odeljenju za dečiju onkologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.
Njegova donacija obuhvatila je aspiratore, specijalizovane medicinske krevete za intenzivnu negu, laptop računare namenjene deci koja se leče tokom dužih terapijskih ciklusa, kao i igračke koje će im ulepšati svakodnevicu i doneti radost tokom teških dana.
Donaciju je u ime ustanove primio direktor Instituta u Novom Sadu, docent dr Borko Milanović, koji je istakao da će nova oprema imati veliki značaj za unapređenje uslova lečenja i svakodnevni rad medicinskog osoblja na odeljenju.
- Deca su najveći borci. Ako moj doprinos može da im olakša terapije, izmami osmeh ili im pruži bolje uslove dok se leče onda je to za mene najveća nagrada. Obećao sam pomoć i znao sam da to moram ispuniti. Zahvalan sam svima koji su učestvovali u realizaciji, a posebno timu klinike koji svakog dana čini čuda. Ako ova donacija bar malo olakša njihovu borbu, moje srce je puno – rekao je Saša punim srcem za "Večernje novosti" i dodao da je ovaj čin samo početak njegove brige za najugroženije i da će se ovakve akcije iz njegove organizacije nastaviti.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Komentari (0)