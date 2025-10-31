NOVA HAPŠENJA U BEOGRADU ZBOG PRIPREMANJA NASILJA
PRIPADNICI uprave kriminalističke policije uhapsili su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu M.G. (27) zbog sumnje da je 18. avgusta 2025. godine lomio izlog stranačkih prostorija Srpske napredne strane u Cvijićevoj ulici.
Prilikom pretresa stana i drugih prostorija na tri adrese koje koristi osumnjičeni pronađeni su i privremeno oduzeti sledeći predmeti: 2 telefona, 1 lap-top, majica koju je nosio na sebi 18. avgusta prilikom izvršenja krivičnog dela, kao i 10 drvenih palica spremnih za sutra - kada se obeležava godinu dana od tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je zbog pada nadstrešnice stradalo 16 ljudi.
Osumnjičenom se na teret stavlja Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje.
Uskoro opširnije
