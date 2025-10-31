Hapšenja i istraga

NOVA HAPŠENJA U BEOGRADU ZBOG PRIPREMANJA NASILJA

В. Н.

31. 10. 2025. u 14:41

PRIPADNICI uprave kriminalističke policije uhapsili su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu M.G. (27) zbog sumnje da je 18. avgusta 2025. godine lomio izlog stranačkih prostorija Srpske napredne strane u Cvijićevoj ulici.

НОВА ХАПШЕЊА У БЕОГРАДУ ЗБОГ ПРИПРЕМАЊА НАСИЉА

Foto: Novosti

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija na tri adrese koje koristi osumnjičeni pronađeni su i privremeno oduzeti sledeći predmeti: 2 telefona, 1 lap-top, majica koju je nosio na sebi 18. avgusta prilikom izvršenja krivičnog dela, kao i 10 drvenih palica spremnih za sutra - kada se obeležava godinu dana od tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je zbog pada nadstrešnice stradalo 16 ljudi. 

Osumnjičenom se na teret stavlja Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.  

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje. 

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države
Hapšenja i istraga

18 19

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države

NAKON današnjeg hapšenja Miše Bačulova, zbog sumnje da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C. jer mu je u tome pomagao.

31. 10. 2025. u 15:01

SAZNAJEMO: Uhapšen Miša Bačulov!
Hapšenja i istraga

0 17

SAZNAJEMO: Uhapšen Miša Bačulov!

KAKO saznajemo od dobro obaveštenog izvora, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

31. 10. 2025. u 13:02

Komentari (12)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države
Hapšenja i istraga

18 19

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države

NAKON današnjeg hapšenja Miše Bačulova, zbog sumnje da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C. jer mu je u tome pomagao.

31. 10. 2025. u 15:01

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU