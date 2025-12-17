HRVATSKOJ LEGENDI ŽIVOT SE POTPUNO PROMENIO ZBOG ĆERKINE DIJAGNOZE: "Nisam znao gde se nalazim"

Osvajač je zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1988. godine i srebrne medalje na Olimpijskim igrama 1996. godine. Osvojio je i zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu 1986. u Madridu i u Pertu 1991.

"Proslavljeni bivši hrvatski vaterpolista Dubravko Šimenc nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije i odigrao 200 utakmica te, naravno, za reprezentaciju Hrvatske, za koju je skupio 150 utakmica. Igrao je u Hrvatskoj, Italiji, SAD, ali i na Malti i imao bogatu karijeru.

Hrvatsku javnost iznenadila je vest da su Dubravko i supruga nakon gotovo dvadeset godina od rođenja ćerke Karle dobili sina Tomu. Šimenc je za portal Zagreb.info otkrio zašto su se odlučili za treće dete. Legenda zagrebačke Mladosti u to vreme imala je gotovo 46 godina, a njegova supruga 41.

– Poznato je zašto smo se odučili na treće dete. Naša je druga curica dete s poteškoćama, tako da je to bila zajednička odluka. Nije bila laka, ali naša je želja bila da jednog dana o Karli preuzmu brigu Nika i Toma, to nam je nekako životna misija. Sve je prolazno pa tako i to, ali kad počnem razmišljati o brojevima, onda stanem. Biti roditelj ogromna je obaveza, velika odgovornost, ali i najveća sreća koju ti život daje – rekao je jednom prilikom popularni Dudo.

– Karla je naša najveća preokupacija koja živi s nama i uvek će biti s nama. Ona je naš Krst! Teško mi je govoriti o Karli, jer znam da jako puno roditelja ima iste ili slične probleme i da svako na svoj način proživljava život. Karla je devojka koja ti stalno govori da te voli, a samo mi znamo zašto. Ona je naš anđeo, naš centar svemira. Ona je najveći razlog da nikada ne odbijam nijednu humanitarnu akciju, a ima ih jako puno. Želim pomoći svakome. Neki put je to teško, a svima njima treba tako malo", zaključuje pomenuti medij.

