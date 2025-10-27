UHAPŠEN DILER: Kraljevčanin osumnjičen za (pre)prodaju droge

Zbog sumnje da je (pre)prodavao drogu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su V.J. (34) iz ovog grada.

G.Šljivić

Policija je u mestu Miločaj kod Kraljeva, kod putnika V.J. u automobilu „sitroen“, pronašla 156 grama amfetamina, manju količinu kanabisa, kokaina i tableta koje se nalaze na listi psihoativnih supstanci, a koji su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.