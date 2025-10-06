Hapšenja i istraga

SEO ZA VOLAN SA ČAK 3,37 PROMILA ALKOHOLA: Na području Leskovca alkotestirano 720 učesnika u saobraćaju

Игор Митић
Igor Mitić

06. 10. 2025. u 15:28

Pripadnici policije u Leskovcu su tokom vikenda isključili devetoricu vozača, šestoricu koji su vozili u alkoholisanom stanju i trojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U ovom periodu alkotestirano je 720 vozača.

СЕО ЗА ВОЛАН СА ЧАК 3,37 ПРОМИЛА АЛКОХОЛА: На подручју Лесковца алкотестирано 720 учесника у саобраћају

foto: I.Mitić

Policija je zaustavila vozače automobila „kia“(52) i „golfa“(39) koji su upravljali vozilima sa čak 3,37 odnosno 2,37 promila alkohola u organizmu.

Saobraćajne patrole su isključile iz saobraćaja i vozače „punta“(69), „škode“(65), „golfa“(21) i „opela“ koji su vozili sa 1,58, 1,5, 1,48 i 1,4 promila alkohola u organizmu.

Zadržana su i dvojica vozača „zafire“, stari 42 i 46 godina, koji su vozili pod dejstvom benzodiazepina, opijuma i metadona odnosno benzodiazepina i amfetamina, kao i vozača „sitroena“(46) koji je bio za volanom pod dejstvom benzodiazepina i amfetamina.

Protiv svih vozača policija će podneti odgovarajuće prekršajne prijave.

