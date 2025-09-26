Hapšenja i istraga

ČLANOVI BALKANSKOG KARTELA PALI U OPERACIJI "PAUK": Pronađeno 4,5 tona kokaina u Valensiji, 365.000 evra, oružje...

Телеграф

26. 09. 2025. u 12:48

TRI pripadnika "balkanskog kartela", zajedno sa još 78 osoba, uhapšeni su u velikoj akciji policije u Valensiji.

ЧЛАНОВИ БАЛКАНСКОГ КАРТЕЛА ПАЛИ У ОПЕРАЦИЈИ ПАУК: Пронађено 4,5 тона кокаина у Валенсији, 365.000 евра, оружје...

Foto: Shutterstock

Pretresi su izvršeni na 59 lokacija, zaplenjeno je više od četiri i po tone kokaina, 365.000 evra, brojna luksuzna roba i vatreno oružje.

Pripadnici Nacionalne policije razbili su kriminalnu organizaciju koja se bavila trgovinom kokainom u luci Valensija.

Operacija „Pauk“ rezultirala je hapšenjem ukupno 81 osobe - tri člana balkanskog kartela, 17 lučkih radnika, devet vozača kamiona i 17 rukovodilaca iz pet kompanija, između ostalih - i sprovedeno je 59 racija i pretresa na različitim lokacijama u provinciji Valensija i Ibica, gde je zaplenjeno više od 4,5 tona kokaina, 365.000 evra u gotovini, brojna luksuzna roba i raznovrsno vatreno oružje.

Osumnjičeni su angažovali i takozvane „spajdermene“ koji su se peli po kontejnerima u luci, kako bi pristupili teretu. Takođe su plaćali i vlasnike transportnih kompanija, prodavce komercijalnih vozila i špeditere, sa kojima su uspeli da pristupe luci.

Istraga, koja je počela početkom 2024. godine, otkrila je postojanje kriminalne organizacije koja je delovala kao narko-kartel u luci Valensija. Tokom istrage, Nacionalna policija je uspela da spreči osam operacija ekstrakcije kokaina.

Policajci su izvršili 59 pretresa kuća u gradu Valensiji i raznim gradovima-Betera, Alboraja, Pikasen, Čiva, Benetuser, El Perelone, Balkon de Montroj, La Pobla de Valbona, Kanet de Berenger, Sueka, Godelleta, Taronga, Albalada, Masamagrel, Masalfasar, Sedavi, Algemesi, Kuart de Poblet i Sagunto - i na ostrvu Ibica.

