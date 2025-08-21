ZAPLENA OSAM KILOGRAMA KOKAINA: Policija u Leskovcu uhapsila državljanina Severne Makedonije
Pripadnici policije u Leskovcu zaplenili su oko osam kilograma kokaina i uhapsili S.I.(44), državljanina Severne Makedonije, u čijem automobilu je pronađena droga.
Policija je na auto-putu kod Brestovca, sela u okolini Leskovca, u automobilu „ford“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla devet paketa u kojima je bio kokain.
Osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i njemu je, po ovlašćenju višeg javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 časova.
Uhapšeni muškarac će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je, u izjavi koja je ovim povodom prosleđena medijima, zahvalio svim pripadnicima policije koji su učestvovali u ovoj akciji.
