Hapšenja i istraga

ZAPLENA OSAM KILOGRAMA KOKAINA: Policija u Leskovcu uhapsila državljanina Severne Makedonije

Игор Митић
Igor Mitić

21. 08. 2025. u 13:46

Pripadnici policije u Leskovcu zaplenili su oko osam kilograma kokaina i uhapsili S.I.(44), državljanina Severne Makedonije, u čijem automobilu je pronađena droga.

ЗАПЛЕНА ОСАМ КИЛОГРАМА КОКАИНА: Полиција у Лесковцу ухапсила држављанина Северне Македоније

foto: I.Mitić

Policija je na auto-putu kod Brestovca, sela u okolini Leskovca, u automobilu „ford“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla devet paketa u kojima je bio kokain.

Osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i njemu je, po ovlašćenju višeg javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 časova.

Uhapšeni muškarac će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je, u izjavi koja je ovim povodom prosleđena medijima, zahvalio svim pripadnicima policije koji su učestvovali u ovoj akciji.

