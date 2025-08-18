Hapšenja i istraga

PONOVO UHAPŠEN SERIJSKI SILOVATELJ IGOR MILOŠEVIĆ: Odslužio kaznu zbog droge, pušten na slobodu, a evo za šta ga sada terete

IGOR Milošević, serijski silovatelj, koji je 18. jula izašao iz zatvora nakon što je odslužio kaznu na koju je bio osuđen zbog droge, danas je ponovo uhapšen.

ПОНОВО УХАПШЕН СЕРИЈСКИ СИЛОВАТЕЉ ИГОР МИЛОШЕВИЋ: Одслужио казну због дроге, пуштен на слободу, а ево за шта га сада терете

Kako se saznaje, lisice mu je stavila policija po nalogu Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu zbog razbojništva.

Podsetimo, Milošević je poslednji put haošen u decembru 2023. godine uhapšen ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, a osuđen je na godinu i sedam meseci zatvora zbog nedozvoljenog posedovanja droge.

Inače, Igor Milošević je više od polovine života proveo u zatvoru. Na slobodi se našao u aprilu 2023. godine, ali je već u decembru te godine ponovo završio iza rešetaka.

Oglasilo se i tužilaštvo

Obaveštavam vas da je dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio zadržavanje Igoru Miloševiću (46) zbog postojanja sumnje da je dana 18.08.2025. godine, na teritoriji GO Savski venac izvršio krivično delo Razbojništvo.

Nakon saslušanja osumnjičenog tužilaštvo će se oglasiti o daljem postupanju.

