UŽAS NA AUTO-PUTU KOD MALOG POŽAREVCA: Kamion pokosio vozača u zaustavnoj traci - Muškarac na mestu ostao mrtav
JEDNA osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu kod Malog Požarevca u smeru ka Beogradu.
Prema nezvaničnim saznanjima, vozaču automobila se pokvarilo vozilo, on je stao u zaustavnu traku i izašao iz kola da ih popravi.
Potom je vozač kamiona koji je, kako se prepostavlja, zaspao, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u čoveka i usmrtio ga na licu mesta.
Do nesreće je došlo juče tokom popodneva.
Istraga je u toku.
(RTS)
Nesreća na starom putu Kraljevo-Čačak
