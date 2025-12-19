UŽAS NA AUTO-PUTU KOD MALOG POŽAREVCA: Kamion pokosio vozača u zaustavnoj traci - Muškarac na mestu ostao mrtav

JEDNA osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu kod Malog Požarevca u smeru ka Beogradu.

Foto: N. Živanović

Prema nezvaničnim saznanjima, vozaču automobila se pokvarilo vozilo, on je stao u zaustavnu traku i izašao iz kola da ih popravi.

Potom je vozač kamiona koji je, kako se prepostavlja, zaspao, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u čoveka i usmrtio ga na licu mesta.

Do nesreće je došlo juče tokom popodneva.

Istraga je u toku.

(RTS)

