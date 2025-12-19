Nesreće

UŽAS NA AUTO-PUTU KOD MALOG POŽAREVCA: Kamion pokosio vozača u zaustavnoj traci - Muškarac na mestu ostao mrtav

Ana Đokić

19. 12. 2025. u 08:45

JEDNA osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu kod Malog Požarevca u smeru ka Beogradu.

УЖАС НА АУТО-ПУТУ КОД МАЛОГ ПОЖАРЕВЦА: Камион покосио возача у зауставној траци - Мушкарац на месту остао мртав

Foto: N. Živanović

Prema nezvaničnim saznanjima, vozaču automobila se pokvarilo vozilo, on je stao u zaustavnu traku i izašao iz kola da ih popravi.

Potom je vozač kamiona koji je, kako se prepostavlja, zaspao, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u čoveka i usmrtio ga na licu mesta.

Do nesreće je došlo juče tokom popodneva.

Istraga je u toku.

(RTS)

BONUS VIDEO:

Nesreća na starom putu Kraljevo-Čačak

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete