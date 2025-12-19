PRODAVAO ZARAŽENO MESO U PANČEVU: Veterinar i vlasnik gazdinstva ugrozili skoro 20 ljudi
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za suzbijanje kriminala, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, uhapsili su dve osobe zbog sumnje da su omogućile stavljanje u promet mesa zaraženog trihinelozom, čime je ugroženo zdravlje za sada 18 osoba.
Uhapšen je M. S. (72), veterinar i vlasnik jedne veterinarske ambulante u Pančevu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nesavesno vršenje pregleda životnih namirnica, kao i D. J. (44), vlasnik jednog poljoprivrednog gazdinstva iz Pančeva, zbog sumnje da je izvršio krivično delo proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda.
Meso bilo zaraženo trihinelom
Kako se sumnja, M. S. je krajem novembra, postupajući u svojstvu veterinara, ali bez propisane licence, u svojoj veterinarskoj ambulanti izvršio pregled svinjskog mesa na prisustvo parazita Trichinella spiralis suis na nepropisan i neadekvatan način.
Naknadnim pregledom u Veterinarskom specijalističkom institutu u Pančevu utvrđeno je da je meso bilo zaraženo, iako je osumnjičeni veterinar prethodno obavestio vlasnika gazdinstva da je nalaz negativan. Na taj način je, kako se sumnja, omogućio D. J. da zaraženo meso stavi u promet.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni na saslušanje nadležnom tužilaštvu.
