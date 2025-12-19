HOROR U RIPNJU: Otac i dvojica maloletnih sinova pretukli muškarca u kafani, pa ga pregazili autom - Primljen u bolnicu sa više preloma
MUŠKARAC M. D. primljen je u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama opasnim po život nakon što su ga, prema njegovim tvrdnjama, u naselju Ripanj napali otac i dvojica maloletnih sinova.
Kako se saznaje, policija je privela L. S. i dvojicu maloletnika, a ovaj obračun se dogodio 17. decembra ove godine u poznatoj kafani u Ripnju.
Lekari su kod povređenog konstatovali prelom lobanje, prelom ramena i brojne podlive po celom telu. Njegovo stanje se pomno prati, a policija je odmah pokrenula istragu.
Sukob počeo u kafani
Prema dobijenim informacijama, incident je počeo unutar jednog ugostiteljskog objekta. Žrtva je policiji ispričala da su ga otac i sinovi najpre vređali i nazivali pogrdnim imenima, nakon čega se sukob preselio na ulicu ispred lokala.
Pregazili ga, pa tukli šipkom
Ono što je usledilo šokiralo je i same istražitelje. Prema svedočenju M. D, jedan od maloletnika je seo u automobil i namerno pregazio žrtvu. Dok je muškarac nemoćno ležao na zemlji, drugi sin je nastavio sa zverskim mučenjem, udarajući ga metalnom šipkom po glavi i telu.
- On je lekarima ispričao da su ga prvo maltretirali unutra, a da je napolju usledio pravi horor. Tvrdnje o tome da je jedan maloletnik koristio vozilo kao sredstvo napada, dok je drugi koristio hladno oružje, predmet su istrage - navodi izvor blizak istrazi.
Podnete krivične prijave
O jezivom nasilju odmah je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema prvim potvrdama, otac i njegova dvojica maloletnih sinova terete se za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.
Istraga bi trebalo da utvrdi tačan motiv ovog brutalnog obračuna, kao i da li je u incidentu učestvovalo još lica.
(Telegraf)
