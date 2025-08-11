POŽAR NA DEPONIJI ŠUTA: Vatra lokalizovana

Vatrogasno - spasilačke ekipe na teritoriji Vranja od nešto posle 14 sati su se borili sa vatrom na deponiji šuta Bunuševac. Požar je lokalizovan, a uzrok će se tek utvrđivati.

Foto: J.S.

Nadležne gradske službe opet su apelovale na građane da ne pale strništa jer može doći do novih požara, imajući u vidu najavljeni crveni meteo alarm i visoke temperature.

Tačan uzrok požara će tek biti utvrđivan,kada se obave uviđaj.

Sa druge strane Ekipe Vatrogasno-spasilačkog bataljona angažovane su bile na na gašenju požara u selu Dubnica, gde je gorelo nisko rastinje.

Simptomatično je što se na istim lokacijama u selima Dubnica i Donje Trebešinje danima pali vatra, a uzrok je najverovatnije ljudski faktor. Iz tog razloga sve inspekcijske službe su na terenu, kako bi se pronašli oni koji danima unazad pale vatru u ovim selima, jer na dnevnom nivou bude i po tri, četiri intervencije.