POŽAR NA DEPONIJI ŠUTA: Vatra lokalizovana
Vatrogasno - spasilačke ekipe na teritoriji Vranja od nešto posle 14 sati su se borili sa vatrom na deponiji šuta Bunuševac. Požar je lokalizovan, a uzrok će se tek utvrđivati.
Nadležne gradske službe opet su apelovale na građane da ne pale strništa jer može doći do novih požara, imajući u vidu najavljeni crveni meteo alarm i visoke temperature.
Tačan uzrok požara će tek biti utvrđivan,kada se obave uviđaj.
Sa druge strane Ekipe Vatrogasno-spasilačkog bataljona angažovane su bile na na gašenju požara u selu Dubnica, gde je gorelo nisko rastinje.
Simptomatično je što se na istim lokacijama u selima Dubnica i Donje Trebešinje danima pali vatra, a uzrok je najverovatnije ljudski faktor. Iz tog razloga sve inspekcijske službe su na terenu, kako bi se pronašli oni koji danima unazad pale vatru u ovim selima, jer na dnevnom nivou bude i po tri, četiri intervencije.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)